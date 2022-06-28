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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:51 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:52

Bedelli Askerlik Kaç Gün? Bedelli Askerlik Süresi Kaç Ay, Ne Kadar?

Bedelli Askerlik Kaç Gün? Bedelli Askerlik Süresi Kaç Ay, Ne Kadar?

Ülkemizde yapılan son dönemde yapılan düzenlemeler sonrasında bedelli askerliğe yoklama kaçaklarının ve bakaya yükümlülerinin de alınabileceği söylenmiştir. Bedelli askerlik için yapılan başvurular da bu söylemden sonra artmaya başlamıştır. Bedelli askerlik için yapılan araştırmalarda en çok yanıtı aranan soru “Bedelli askerlik kaç gün?” sorusudur. 2022 yılında yapılan değişiklikle bedelli askerlik süresinin değişip değişmediği pek çok vatandaş tarafından merak edilmektedir.

Bedelli askerlik, zorunlu askerliğe alternatif olarak belirli bir ücret karşılığında bireylerin askerlik yapacağı sürenin kısalması ve daha az askerlik yapmasıdır. Bedelli askerlik uygulaması 2022 yılında ülkemizde kalıcı hale getirilmiştir. Kalıcı hale gelmesi ile birlikte yapılan değişiklikler sonucu bedelli askerliğin süresi ve ücreti de değişmiştir. Bedelli askerlik kaç gün oldu sorusu, bedelli askerlik yapmak isteyen bireylerin yanıtını en çok bilmek istediği sorulardan bir tanesi olmuştur.

Bedelli Askerlik Kaç Gün?

Bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik süresi 6 aydır. Ancak bedelli askerlikte 2022 yılında askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir. Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün, 4 gün yol izni bulunan bir kişi için ise askerlik süresi 26 gün olabilmektedir.

Bedelli Askerlik Ne Kadar?

Süresi 1 ay olarak belirlenen bedelli askerliğe gidebilmek için verilmesi gereken ücret geçtiğimiz dönemde (2021 Temmuz- Aralık) 43 bin 150₺ idi. 2022 yılında ise bedelli askerlik ücreti 56 bin 500₺ olarak belirlendi.

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Bedelli Askerlik Kaç Gün? Bedelli Askerlik Süresi Kaç Ay, Ne Kadar?
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