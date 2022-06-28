Bedelli Askerlik Kaç Gün? Bedelli Askerlik Süresi Kaç Ay, Ne Kadar?

Bedelli askerlik, zorunlu askerliğe alternatif olarak belirli bir ücret karşılığında bireylerin askerlik yapacağı sürenin kısalması ve daha az askerlik yapmasıdır. Bedelli askerlik uygulaması 2022 yılında ülkemizde kalıcı hale getirilmiştir. Kalıcı hale gelmesi ile birlikte yapılan değişiklikler sonucu bedelli askerliğin süresi ve ücreti de değişmiştir. Bedelli askerlik kaç gün oldu sorusu, bedelli askerlik yapmak isteyen bireylerin yanıtını en çok bilmek istediği sorulardan bir tanesi olmuştur.

Bedelli Askerlik Kaç Gün?

Bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik süresi 6 aydır. Ancak bedelli askerlikte 2022 yılında askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir. Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün, 4 gün yol izni bulunan bir kişi için ise askerlik süresi 26 gün olabilmektedir.

Bedelli Askerlik Ne Kadar?

Süresi 1 ay olarak belirlenen bedelli askerliğe gidebilmek için verilmesi gereken ücret geçtiğimiz dönemde (2021 Temmuz- Aralık) 43 bin 150₺ idi. 2022 yılında ise bedelli askerlik ücreti 56 bin 500₺ olarak belirlendi.