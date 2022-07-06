BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA: Temmuz zammıyla 2022 MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Her altı ayda bir enflasyon oranına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, Haziran enflasyon oranıyla yeniden zamlandı. Vatani görevini belirli ücret karşılığında kısa süre gerçekleştirmek isteyenler bu noktada "2022 Temmuz ayı Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu yıl bilindiği üzere bakaya kalanlar için de bedelli affı getirilmişti. Peki, Temmuz ayı Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenir? İşte tüm detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından memura yapılacak olan zam oranı 41,65 olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın kısa süre içerisinde Temmuz-Aralık ayı içerisinde uygulanacak olan bedelli askerlik ücretini açıklaması bekleniyor.
YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2022
Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurlara yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirleniyor.
TAHMİNİ OLARAK, Bedeli askerlik 2022 yılı ilk yarısı için 56 bin 500 olarak belirlenmişti. Hesaplamalar ile bedelli ücretinin 79 bin 660 TL civarı bir tutara ulaşması beklenmekte. RESMİ miktarı MSB açıklayacak.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLUYOR!
Memur ve memur emeklisi zammına göre her altı ayda bir belirleniyor. ÜİK'in haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasından sonra memur zam oranı belli oldu. Böylece memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı 41,85 oldu. Buna göre yakında MSB yeni bedelli askerlik ücretini açıklayacak.
Bedelli askerlik affına ilişkin yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için bedelli askerlik imkanı yasalaştı. Özel şartlar ve bedelli ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.
Çeşitli sebeplerle dövizle askerliğini tamamlayamayanlara da yeni bir fırsat tanınacak.
Bir takvim yılında 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar da kapsam içine alınacak. Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi 72'ye yükseltildi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi birer yıllık süreyle 72'ye yükseltilecek.
Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşlara ek sınav hakkı tanınacak.
Astsubaylar da artık 9'uncu derece 1'inci kademe yerine 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlayacak.