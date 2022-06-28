Bedelli Askerlik Yaş Sınırı 2022 - Bedelli Askerlik Yaş Sınırı Nedir, Kalktı Mı, Herkes Gidebiliyor Mu?

Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu zamana kadar aralıklar ile zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığından belirli bir miktar para ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır. Bu uygulamanın gerekçesi; ordunun ve devletin maddi ihtiyaçlarının karşılanması ve bireylerin işlerini kaybetmemesidir. Kanunla düzenlenmiş olan bedelli askerlik yaş sınırının 2022 yılında ne olduğunu bedelli askerlik yapmak isteyen kişiler bilmek isterler.

Bedelli Askerlik Yaş Sınırı 2022

2019 yılında çıkarılmış olan 7179 sayılı Askeralma kanunu ile 1927'den beri uygulanan 111 sayılı Askerlik Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 7179 sayılı Askeralma kanunun yürürlüğe girmesi ile bedellik askerlik konusunda da bazı değişikliklere gidilmiştir. Bu yasa ile bedelli askerlik kalıcı bir uygulama haline getirilmiştir.

Buna ek olarak bedelli askerlik için herhangi bir yaş sınırı da konulmamıştır. Bu da bedelli askerlik uygulamasından; askerlik yaşı gelmiş olan ve askerlik yapmasına herhangi bir engel bulunmayan tüm askerlik yükümlüsü olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecektir.

Bedelli Askerlik Yaş Sınırı Kalktı Mı?

2019 yılında yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma kanunu ile birlikte bedelli askerlikte eski uygulamalarda bulunan yaş sınırı ortadan kalkmıştır. Yani askerliğe gidebilir durumda olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı (20 yaşına gelmiş, askerlik yapmasına engel bulunmayan, yoklama kaçağı bulunmayan erkekler) askerliğini bedelli bir şekilde; yani belirlenen miktarda para karşılığında yalnızca 1 (bir) ay temel askerlik eğitimlerini alarak, askerlik görevini tamamlamış bir şekilde askerden dönebilmektedir.