Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bedia Akartürk hayatı ve biyografisi!

Şarkılar Bizi Söyler tekrarı bugün Kanal D ekranlarında yayımlanacak. Konuklar arasında Türk Halk Müziğinin en büyük seslerinden Bedia Akartürk yer alıyor. İlerleyen yaşına rağmen sanat camiasından hiçbir zaman ayrılmayan ve sesiyle 50 yılı aşkındır insanları büyüleyen sanatçı, tekrar bölümünde izleyicinin karşısına gelecek. Vatandaşlar da Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularını yöneltiyor. Peki, Bedia Akartürk kaç yaşında? İşte detaylar!
4 Şubat 1941 İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.
Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.
Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.
Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.
Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.