Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bedia Akartürk hayatı ve biyografisi!

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

4 Şubat 1941 İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.