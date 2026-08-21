Bedriye’nin ölümünde korkunç iddia

Mardin'in Midyat ilçesinde 11 Ağustos'ta apartmanın 5'inci katında oturan 4 çocuk annesi Bedriye Naz (27), henüz belirlenemeyen nedenle pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olaydan önce tartıştıkları iddiası üzerine gözaltına alınan Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bedriye'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, ablası Filiz Dilekçi, SABAH'a konuştu. Kardeşinin intihar edecek bir insan olmadığını belirten abla Dilekçi, "Levent eşimi aradı. Bedriye'yi birileriyle konuşurken yakaladığını söyledi. Biz de sakin olmasını söyledik ancak 'Onu öldürdüm. Gidin onu alın' diye cevap verdi" şeklinde konuştu.

"SÜREKLİ BASKI ALTINDAYDI"

Levent Naz'ın kardeşine baskı uyguladığını anlatan abla Dilekçi "12 yıl boyunca kardeşimi kimseyle görüştürmedi. Dışarı bile çıkmazdı. 2025'te eşinden ayrılma kararı aldı ve yanımıza Kıbrıs'a geldi. Kocası barışmak için çok yalvardı. Kardeşim de çocukları için kabul etti. Ama baskı hiç bitmedi' ifadelerini kullandı. Olay sırasında Bedriye'nin bağırarak komşulardan yardım istediğini belirten Filiz Dilekçi, komşuların gelip kapıyı çaldığını, Levent Naz'ın ise "Attım, aşağıdadır. Gidin alın onu" dediğini öne sürdü. Abla Dilekçi, olaydan sonra Levent Naz'ın erkek kardeşi Y.N.'nin, mahalleye giderek komşuları tehdit ettiğini 'Biriniz gidip ifade verirseniz hepinizi öldürürüm' dediğini iddia etti. Ortada tehdit de var" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör