Behice sesini sosyal medyadan duyurmuştu: Bağımlı baba, AMATEM’e yatırıldı!

İzmir'de B.A. adlı genç kız, sosyal medya hesabından video paylaşıp, kendisi, kardeşleri ve annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu kapsamda öncelikle söz konusu paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilmiştir. Kırılgan gruplara destek sağlamak üzere kurulmuş, Cumhuriyet Başsavcılığımız Adli Görüşme Odası'nda paylaşımda bulunan gencimize verilen pedagog ile sağlanan psikososyal ve avukat eşliğinde sağlanan hukuki destekle beyanı alınmıştır. Mağdur gencimizin ve annesinin alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olmamaları üzerine oluşan yasal durum karşısında şüpheli E.A. hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanına yaklaşmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına ilişkin karar verilmiştir. Ayrıca uyuşturucu bağımlılığı olan kişilerin bu bağımlılıktan kurtulması ve yatarak tedavi edilmeleri hususunda daha etkin ve kalıcı çözümlere ulaşmak amacıyla şüpheli E.A. hakkında tedavi tedbiri uygulanması talep edilmiştir. Suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmak üzere durum ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bildirilmiştir" denildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İzmir Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu baba E.A. hakkında madde kullanımı ve buna bağlı olarak eşine karşı şiddet uygulaması nedeniyle Valiliğimizin talebi üzerine 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca tedbir kararı uygulanmıştır. E.A.'nın tedbir kararını ihlal etmesi ve anne Z.A.'nın da şikayetçi olması nedeniyle 25.07.2024 tarihinde E.A. hakkında elektronik kelepçe kararı çıkartılmıştır. E.A., elektronik kelepçe cihazına zarar vererek yasaklı bölge ihlali yapmak, tehdit vb. davranışlar içerisinde bulunmak nedeniyle kolluk güçlerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hukuk biriminin konuya müdahil olması sağlanmış olup baba E.A.'nın tedavi süreci ile ilgili adlî işlemler ise devam etmektedir. Süreç içerisinde, ilgili müdürlük yetkililerince konunun takibi hassasiyetle gerçekleştirilmiş ve yapılan sosyal incelemeler sonucunda, 2019, 2016, 2008 ve 2007 doğumlu çocuklar hakkında 16.10.2024 tarihinde adli mercilerden danışmanlık tedbiri kararı alınmıştır. Uzmanlarca yapılan incelemeler sonucunda, ailenin sosyo- ekonomik desteğe ihtiyacı olmadığı belirlenmiş, anne Z.A.'nın çocukların kurum bakımına alınmaması talebi ve ev koşullarının çocuklara yönelik herhangi bir risk taşımadığı göz önüne alınarak çocukların kurum bakımına alınmasının uygun olmayacağı değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili olarak adlî ve idari tahkikat titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
AMATEM'DE TEDAVİYE ALINDI
Olayla ilgili soruşturma sürerken, E.A'nın uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisi için AMATEM'e yatışının yapıldığı açıklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine görevli mahkemece şüpheli E.A. hakkında bağımlılığın tedavisi için ilgili sağlık kuruluşuna yatırılarak tedavi altına alınmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda şüpheli E.A'nın, uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisi için AMATEM'e yatış işlemleri tamamlanarak tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.