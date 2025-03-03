Behice’nin çığlığı duyuldu: Sihir yaptığını söyleyen dayakçı baba hakkında flaş gelişme!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Bir gencimizin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımında ve yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğuna, bu nedenle ailesinin büyük sorunlar yaşadığına dair beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, paylaşımda yer alan iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilmiş ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır. Şüpheli tarafından darp edildiklerini, can güvenliklerinin olmadığını beyan etmeleri üzerine suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle alınmıştır. Şüpheli E. A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri ivedikle ve titizlikle yürütülmektedir."