Behzat Ç. dizisi yeniden mi başlıyor? Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Behzat Ç. Dizisinin sevenleri nefesini tuttu. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı ve 2010-2019 yılları arasında milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeniden yayınlanacak olması konusu son dönemde gündemde yer alıyordu. Ünlü oyuncu aynı kadro devam edeceklerini ifade ederken milyonları heyecanlandırdı. Bu noktada "Behzat Ç. Yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Behzat Ç. Dizisiyle ilgili gelen o açıklamanın detayları...
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'DAN BEHZAT Ç. AÇIKLAMASI!
Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada yeni sezon müjdesini duyurdu. Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini belirten ünlü oyuncu, " Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.
KONUSU NEDİR?
Behzat Ç, 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, cinayet bürosunda görev yapmakta olan bir polistir. Hizmet verdiği süre içerisinde almış olduğu cezalar nedeniyle hep başkomiser olarak kalmıştır. Ekibinde yer alan diğer polisler Harun, Hayalet, Akbaba, Eda, Emre Selim ve Cevdet ile beraber Ankara'da yaşanan cinayet olaylarını çözmeye çalışmaktadır.