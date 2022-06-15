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Giriş Tarihi: 15.6.2022 15:18 Son Güncelleme: 15.6.2022 15:18

Behzat Ç. dizisi yeniden mi başlıyor? Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Behzat Ç. dizisi yeniden mi başlıyor? Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Bir dönemin fenomen dizisi Behzat Ç.’nin yeniden başlayacağı iddiası gündemdeki yerini aldı. Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı yapımla ilgili açıklama ünlü oyuncudan geldi. Bu noktada özellikle yapımın o dönemki sevenleri “Behzat Ç. Yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Erdal Beşikçioğlu’nun açıklamaları sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Öte yandan ünlü oyuncunun Türkiye’nin ilk rap müzikali gibi bir projede de boy gösterecek olması dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Behzat Ç. Yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Behzat Ç. Dizisinin sevenleri nefesini tuttu. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı ve 2010-2019 yılları arasında milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeniden yayınlanacak olması konusu son dönemde gündemde yer alıyordu. Ünlü oyuncu aynı kadro devam edeceklerini ifade ederken milyonları heyecanlandırdı. Bu noktada "Behzat Ç. Yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Behzat Ç. Dizisiyle ilgili gelen o açıklamanın detayları...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'DAN BEHZAT Ç. AÇIKLAMASI!

Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada yeni sezon müjdesini duyurdu. Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini belirten ünlü oyuncu, " Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. 2019 yılında da dijital platformda yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu. Fenomen dizinin yeni bölümleri de yine dijitalde yayınlanması bekleniyor.

KONUSU NEDİR?

Behzat Ç, 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, cinayet bürosunda görev yapmakta olan bir polistir. Hizmet verdiği süre içerisinde almış olduğu cezalar nedeniyle hep başkomiser olarak kalmıştır. Ekibinde yer alan diğer polisler Harun, Hayalet, Akbaba, Eda, Emre Selim ve Cevdet ile beraber Ankara'da yaşanan cinayet olaylarını çözmeye çalışmaktadır.

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Behzat Ç. dizisi yeniden mi başlıyor? Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
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