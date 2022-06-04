Bekçi alımı sınavı tarihi ve giriş belgesine yönelik sorgulamalar Çarşı ve Mahalle bekçisi adayları tarafından sorgulanıyor. Ön sağlık kontrolü ve şahsen müracaatların alınmaya başlandığının duyurulmasının ardından sonraki süreçte yapılan değerlendirme aşaması ile birlikte sonuçları olumlu olanlar yazılı sınava katılma hakkı elde etmişti. Bu kapsamda "Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? EGM PA ile Bekçilik sınavı ne zaman ve giriş belgesi yayımlandı mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte ayrıntılı bilgiler.