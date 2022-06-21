Haberler Yaşam Haberleri Bekçi Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Yeni Başlayan Bekçi Maaşı Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 14:19 Son Güncelleme: 21.6.2022 14:19

Bekçi Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Yeni Başlayan Bekçi Maaşı Ne Kadar?

Bekçi Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Yeni Başlayan Bekçi Maaşı Ne Kadar?

Bekçi maaşları 2022 senesinde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Büyük bir hızla bekçi alımlarının devam etmesi bekçilerin maaşını gündeme getiriyor. Enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte bekçi maaşları 2022 senesinde zamlardan yararlanabiliyor. Ek zam haberleri ile birlikte birçok bekçi ne kadar maaş alacağını da merak ediyor. En düşük ve en yüksek yeni başlayan bekçi maaşı ne kadar sorularının yanıtları yazımızda.

Bekçi maaşları 2022 zam oranlarına göre belirli miktarda artırıldı. Asgari ücret ve memurlara yapılan zamlar doğrultusunda bekçiler de yeni zam oranlarından yararlanabiliyor. Bekçi maaşları 2022 zam oranlarına göre yeni başlayan ve görevde uzun bir süredir olan tüm bekçiler maaşlarına gelen zammı merak ediyor. Bu bakımdan en düşük ve en yüksek yeni başlayan bekçi maaşı ne kadar sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Bekçi Maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda bekçilerin de maaşlarına belirli oranlarda zam yapıldı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda devlet memurlarının maaşlarına %30,5 oranlarında zam gerçekleştirildi. Bu zamlar kapsamında bekçilerin de maaşları da zamdan etkilendi.

Bekçilerin aldıkları maaşlar belirli kriterlere göre farklılık göstermektedir. Çünkü bekçi alımları sırasında ilkokul, lise ve üniversite mezunu olarak farklı kategorilerde alımlar gerçekleştirildi. Buna göre ilkokul, lise ve üniversite mezunu olan kişilerin maaşları da farklılık gösterir. Getirilen zamlar doğrultusunda da bu kişilerin maaşlarındaki artışlar yine maaş tutarı farklılığı ortaya çıkarır.

Bekçi Maaşı 2022

Bekçi maaşları 2022 zam oranlarına göre yeniden düzenlendi. Maaşların artırılmasında Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verileri etkili olmuştur. Aynı zamanda yıllık standart zamlar da maaşların artış göstermesindeki önemli nedenlerden biridir. Bu bilgilere göre bekçilerin maaşları şu şekilde güncellenmiştir:

  • İlkokul mezunu olan bir bekçi 6 bin 535 TL
  • Lise mezunu olan bir bekçi 6 bin 767 TL
  • Üniversite mezunu olan bir bekçi ise 7 bin 707 TL

Maaş almaktadır. Ancak bu durum yeni başlayan ile görevde bulunan kişi olma durumuna göre de farklılık gösterecektir.

Bekçi Maaşı Ne Kadar?

Bekçilerin maaşlarının hesaplanması da merak edilenler arasında bulunur. Bekçiler İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan kişilerdir. Ocak ve Temmuz olmak üzere bu kişiler de yılda iki defa olarak zam alma hakkına sahiptirler. Bekçilerin maaşları ise toplu sözleşme esaslarına göre artış gösterir ve belirlenir.

En Düşük ve En Yüksek Yeni Başlayan Bekçi Maaşı Ne Kadar?

Bekçiler çarşı ve mahallelerde görev yapan kişilerdir. Geceleri çalışan bu personeller İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yaparlar. Haftanın 6 günü çalışan bekçilerin maaşları da bu bakımdan merak edilir. En düşük bekçi maaşı 6 bin 535 TL olurken en yüksek bekçi maaşı 7 bin 707 TL olarak belirlenmiştir. Bu maaşlar yanında en düşük memur maaşı ilave artışlar yanında aile yardımı ödeneklerinden de yararlanabiliyorlar.

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Bekçi Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Yeni Başlayan Bekçi Maaşı Ne Kadar?
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