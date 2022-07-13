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Giriş Tarihi: 13.7.2022 09:16

Bekçi maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı bekçi maaşları 2022

Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra devlette çalışan kamu çalışanlarının maaşlarına gelen zam da belli oldu. İlkokul mezunu bekçi maaşları 2022 de bu değişen maaşlar arasında yer aldı. En düşük bekçi maaşı 9 bin TL’ye kadar geldi. Sınavların yaklaşmasıyla birlikte 3250 bekçi daha alınacak. Peki, bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte ilkokul – lise ve üniversite mezunu bekçi maaşları 2022

Bekçi maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı bekçi maaşları 2022

Enflasyon rakamlarına bakılarak devlette çalışan vatandaşların maaşları belli oluyor. Maaşları belli olanlar arasında bekçiler de yer alıyor. Bu hafta bekçilik sınavı olacak ve 3250 mahalle ve çarşı bekçisi daha alınacak. Sınavlar yaklaşırken güncel zamlı bekçi maaşları merak konusu oldu. Peki, bekçi maaşları ne kadar oldu 2022? İşte detaylar!

OCAK 2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADARDI?

Ocak zammı ile birlikte bekçilerin de maaşlarına zam gelmişti. Ocak 2022 zamlı bekçi maaşları aşağıda yer alıyor:

İlkokul mezunu bekçi maşı 6 bin 535

Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767

Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707

2022 TEMMUZ BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

İlkokul mezunu bekçi maaşı tahmini: 9.259,4415 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 9.588,1623 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 10.920 TL olacak.

NOT: maaşlar hesaplama yoluyla bulunmuştur.

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Bekçi maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı bekçi maaşları 2022
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