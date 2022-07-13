Bekçi maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı bekçi maaşları 2022

Enflasyon rakamlarına bakılarak devlette çalışan vatandaşların maaşları belli oluyor. Maaşları belli olanlar arasında bekçiler de yer alıyor. Bu hafta bekçilik sınavı olacak ve 3250 mahalle ve çarşı bekçisi daha alınacak. Sınavlar yaklaşırken güncel zamlı bekçi maaşları merak konusu oldu. Peki, bekçi maaşları ne kadar oldu 2022? İşte detaylar!