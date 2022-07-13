Bekçi nasıl olunur, bekçi olma şartları nelerdir? 2022 EGM PA Bekçi olma şartları

Kamu kadrolarında görevli olan vatandaşların maaşları, enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Haziran ayına ait enflasyon rakamları, 4 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu rakamlar doğrultusunda memurların maaşlarına zam yapıldı. Bekçilik de maaşları zamlanan meslekler arasında yerini aldı. En düşük bekçi maaşının 9 bin TL'ye ulaşmasıyla birlikte bekçi olma şartları araştırma konusu oldu. Bekçiler, geceleri belirlenen bir yerin güvenliğini sağlamakla görevli olan kişidir. Bekçiler genellikle 22:00 ile 06:00 saatleri arasında görev yapar. Peki, bekçi olma şartları nelerdir, kimler bekçi olabilir? İşte 2022 bekçi olmak isteyenler için tüm detaylar..
BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Bekçi olma şartları, bekçi maaşlarına yapılan zammın ardından gündemdeki yerini aldı. Birçok kişi, internet üzerinden ''Bekçi olma şaertları nelerdir?'' sorusunu yöneltiyor.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bekçiler, geceleri vatandaşları korumakla görevlidir. Bekçi alımlarını takip etmek istiyorsanız İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruları takip etmeniz yeterli olacaktır. İşte 2022 EGM PA bekçi olma şartları;
BEKÇİ NASIL OLUNUR?
Bekçi olmak için üç aşamalı sınavdan geçmelisiniz. Yapılacak olan bu üç aşamalı sınav yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik olacaktır. Bu sınavlar arasından ilk önce yazılı sınava gireceksiniz. Yazılı sınavda; Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür sorularından sınav olacaksınız.
Sınava girdiğinizde soruların cevaplarını optik üzerine işaretlemelisiniz ve sınavınızı öyle tamamlamalısınız. Sınavı geçme puanı en az 50'dir. İkinci olarak gireceğiniz sınav fiziki yeterlilik sınavıdır. Bu sınavda ise kişilerin kabiliyeti ön plandadır. Ve bu aşamada 60 puan alan vatandaşlarımız başarılı sayılacaktır. 60 puan alamayanlar ise başarısız sayılacak.
Üçüncü olarak gireceğiniz sınav ise sözlü sınav olacaktır. Bu aşamada kişinin özgüveni ön plana çıkmaktadır. Bu sözlü sınavda kişinin bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, kişinin özgüveni ve vücut dilidir. Her biri ayrı ayrı olmak üzere yirmişer puandır. Bu sınavdan da 70 alan kişiler aşamayı başarılı bir şekilde geçirmiş olacaktır.
Bu üç sınavın girişi yapıldıktan sonra tüm notlar hesaplanacaktır. Bu hesaplamada yazılı ve fiziki sınavdan alınan puanın %25 i sözlü olan sınavın ise %50 si baz alınacak.
BEKÇİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Gerçekleştirmek istediğiniz başvuruyu iki farklı yöntem ile yapabilirsiniz. Bunlardan ilk yöntem online başvuru. İnternet üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için https://pa.edu.tr/ linkine tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi e-Devlet üzerinden de yapma imkanınız vardır.
Diğer bir yöntem ise bireysel başvuru yöntemidir. Bu şekilde ön başvuru ile mesai saatleri arasında sağlık kontrollerini gerçekleştirmek için Polis Akademisine gidiliyor.
2022 BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilana göre; 81 ile 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyuruldu. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar ise şöyle sıralandı:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI EVRAKLAR
Sınav dilekçesi,
Kimlik kartı,
Diplomanın aslı ve fotokopisi,
Dört adet biyometrik fotoğraf,
Sınav ücretinin yatırıldığını kanıtlayan dekont,
Askerliğin bittiğini gösteren belge.
BEKÇİ ALIMI SAĞLIK YÖNETMELİĞİ
Sağlık kurulu raporuna göre;
2022 TEMMUZ BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
İlkokul mezunu bekçi maaşı tahmini: 9.259,4415 TL
Lise mezunu bekçi maaşı 9.588,1623 TL
Üniversite mezunu bekçi maaşı 10.920 TL olacak.
NOT: maaşlar hesaplama yoluyla bulunmuştur.