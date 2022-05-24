Bekçilik Şartları - Bekçi Olma Şartları Nelerdir, Nasıl Olunur?

Bekçi olmak için başvuruların e-devlet üzerinden gerçekleştirildiği biliniyor. Bunun için bekçi olma şartları hakkında detaylı araştırma yaparak, alım tarihlerinin başlamasını beklemelisiniz. Eğer belirtilen tarih aralığını kaçırırsanız, başvurunuz geçersiz sayılıyor. Bu nedenle bekçilik alım tarihlerine dikkat etmek önem taşıyor. Peki, bekçilik için şartlar nelerdir?

Bekçilik Başvuru Şartları Nelerdir?

Bekçi olmak için öncelikle gerekli özellikleri taşımanız gerekiyor. Bütün özelliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, bekçi alım tarihleri aralığında başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte bekçilik başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

En az 167 cm boyunda olmak

Beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak

Askerlik ödevini bitirmiş olmak

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak

Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

Yukarıdaki şartlara uyan bireyler, gönül rahatlığı ile bekçilik için başvuru yapabilir.

Kimler Bekçi Olamaz?

Yukarıda bahsettiğimiz şartları yerine getiremeyecek, boy ve kilosu tutmayan, suç işlemiş kişiler bekçi olamıyor. Bunların yanı sıra vücudunda kalıcı dövme bulunan ya da kalıcı izlere sahip olan bireyler de bekçi olmak için uygun şartları taşımıyor olarak kabul ediliyor. 31 yaşından gün almış ya da 31 yaşının üzerinde olan kişilerin de başvuruları geçersiz sayılıyor.