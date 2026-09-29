Bektaş Can kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti! Kokoreççi cinayetinde karar verildi

Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde 26 Eylül'de Seyyar kokoreç tezgahında çalışan Bektaş Can'ın (47) bulunduğu noktaya gelen motosikletle iki kişi, silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu Can ağır yaralanırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bektaş Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda motosiklet, Çekmeköy Ömerli mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Saldırının, iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında yaşanan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cinayetten bir gün sonra, 27 Eylül'de operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'un Bayrampaşa, Pendik ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda cinayetle bağlantılı oldukları belirlenen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 2'si sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakimlik, 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.