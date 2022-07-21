Bel Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bel Ağrısına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?

İnternet kullanıcıları incelendiğinde bel ağrıları konusunda yapılan internet araştırmaları büyük çoğunlukla "bel ağrısı için hangi bölüme gidilir" ya da "bel ağrısına hangi bölüm ve doktor bakar" gibi sorularda yoğunlaşmıştır. Yazımızda bizler de bu sorular üzerinde durarak ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bel Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Bel ağrısının birçok çeşidi ve sebebi bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı da gidilebilecek bölümlerin farklılığı da fazla olmaktadır. Ağır nesnelerin kaldırılması, zorlayıcı ve yanlış spor yapımı, devamlı oturarak hareketsiz kalınması, sürekli ayakta durmak ve daha birçok durum bel ağrılarına sebep olabilmektedir. Sinir tahrişi, omurga kırığı, omurga kireçlenmesi, bel çevresinde yayılan organlarda bir problemin olması gibi rahatsızlıklar da bel ağrılarının oluşmasına sebep olan durumlardır. Bel ağrısına bakan bölümler ise sıralamak gerekirse şu şekildedir:

Ortopedi ve travmatoloji bölümüne gidilebilmektedir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne başvurulabilir.

Bel ağrısı nedeni ile nöroloji bölümüne de gidilebilir.

Genel cerrahi bölümüne de bel ağrısından kaynaklı gidilebilir.

Bel Ağrısına Hangi Bölüm ve Doktor Bakar?

Bel ağrısı için tedavi ve önlem adına gidilmesi gereken doktor; ağrının geçmişine ve ağrının derecesine göre değişiklik göstermektedir. Ancak ilk kez bel ağrısı kaynaklı doktora gidilecek ise genel cerraha ya da aile hekimliğine gidilmesi gerekmektedir. Sonrasında ağrının temeline göre hasta ortopedist veya fizik tedavi ya da nöroloğa sevk edilmektedir.

Bel ağrılarında erken önlem almanın önemi yüksektir. Hasta ağrıyı hissetmeye başladığı anda doktora gitmelidir. Doktora gidilmekte geç kalınması tedavi sürecinin uzamasına ya da geç kalınmasına sebep olabilir. Erken teşhis edilmemesi durumunda bel ağrıları; bel kayması, bel fıtığı ve dar kanal hastalıkları gibi problemlere yol açabilir.

Bel ağrısı yaşayan kişinin vücudunun bazı bölgelerinde uyuşma meydana geliyorsa çok geç kalınmadan bir nöroloğa başvurarak muayene edilmesi gerekir. Durumun ciddiyetine göre hasta cerrahi operasyon bile geçirebilir. Bel ağrısının sebebi çarpma ya da darbe kaynaklıysa fizik tedavi uzmanıyla görüşülmelidir.

Bel ağrısını geçirmek adına yapılan müdahalelerin bazıları şunlardır: