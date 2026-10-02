Belçika Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde 3. maçına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol takımımız milli maç öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor. İtalya maçından puan alamadan ayrılan ekibimiz Maurice Dufrasne Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşmada mutlak galibiyeti hedefliyor. Öte yandan, maç saati ve yayın kanalı belli oldu. İşte maçın yayınlanacağı kanal ve saat;
Deplasmanda verilecek olan mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Aşağıdaki linke tıklayarak maçı canlı takip edebilirsiniz:
Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı sıradaki karşılaşmalar şöyle;
2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta iki maç sonunda Fransa 6 puanla zirvede yer alıyor. Belçika ve İtalya 3'er puana sahipken Türkiye henüz puan alamadı.
Türkiye, grup aşamasındaki ilk karşılaşmasında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Bursa'da İtalya karşısında sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Belçika ise gruba İtalya deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı. İkinci maçında Fransa'yı konuk eden Belçika, mücadeleyi 1-0 kaybetti.
Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşmada ay-yıldızlılar ilk puanlarını hanesine yazdırmayı, Belçika ise yeniden kazanarak gruptaki puanını artırmayı hedefliyor.
Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni ise Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.
2 Ekim Cuma
21.45 Fransa – İtalya (A Haber)
21.45 Bosna Hersek – İsveç (A Spor)
21.45 Belçika – Türkiye (atv)
3 Ekim Cumartesi
19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)
21.45 İspanya – Çekya (A Haber)
21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)
21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)
4 Ekim Pazar
19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)
21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)
21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)
21.45 Portekiz – Norveç (A2)
5 Ekim Pazartesi
21.45 Fransa – Belçika (A Spor)
21.45 Romanya – İsveç (A Haber)
21.45 İtalya – Türkiye (atv)
6 Ekim Salı
21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)
21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)
21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)
⚽ Belçika 🇧🇪 - Türkiye 🇹🇷— atv (@atvcomtr) October 1, 2026
🕘 Bu Akşam 21.45
📺 #atv
🏟️ Maurice Dufrasne Stadyumu#Türkiye #Belçika #UEFA pic.twitter.com/pZ4S0YssoP