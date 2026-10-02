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Giriş Tarihi: 2.10.2026 10:58 Son Güncelleme: 2.10.2026 11:11

Belçika Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takım, Uluslar Ligi A Grubu 3. maçında Belçika ile mücadele edecek. İtalya maçından mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz, deplasmandan mutlak galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise “milli maç hangi kanalda?” sorusuyla yayın kanalını araştırıyor. Peki, Belçika Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte kritik mücadeleye dair detaylar.

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Belçika Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi'nde 3. maçına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol takımımız milli maç öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor. İtalya maçından puan alamadan ayrılan ekibimiz Maurice Dufrasne Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşmada mutlak galibiyeti hedefliyor. Öte yandan, maç saati ve yayın kanalı belli oldu. İşte maçın yayınlanacağı kanal ve saat;

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Deplasmanda verilecek olan mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Aşağıdaki linke tıklayarak maçı canlı takip edebilirsiniz:

ATV CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.

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MİLLİ MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı sıradaki karşılaşmalar şöyle;

2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

UEFA ULUSLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta iki maç sonunda Fransa 6 puanla zirvede yer alıyor. Belçika ve İtalya 3'er puana sahipken Türkiye henüz puan alamadı.

Türkiye, grup aşamasındaki ilk karşılaşmasında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Bursa'da İtalya karşısında sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Belçika ise gruba İtalya deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı. İkinci maçında Fransa'yı konuk eden Belçika, mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşmada ay-yıldızlılar ilk puanlarını hanesine yazdırmayı, Belçika ise yeniden kazanarak gruptaki puanını artırmayı hedefliyor.

FUTBOL ŞÖLENİ TURKUVAZ MEDYA'DA

Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni ise Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.

2 Ekim Cuma

21.45 Fransa – İtalya (A Haber)

21.45 Bosna Hersek – İsveç (A Spor)

21.45 Belçika – Türkiye (atv)

3 Ekim Cumartesi

19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)

21.45 İspanya – Çekya (A Haber)

21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)

21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)

4 Ekim Pazar

19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)

21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)

21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)

21.45 Portekiz – Norveç (A2)

5 Ekim Pazartesi

21.45 Fransa – Belçika (A Spor)

21.45 Romanya – İsveç (A Haber)

21.45 İtalya – Türkiye (atv)

6 Ekim Salı

21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)

21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)

21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)

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Belçika Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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