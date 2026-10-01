Belçika - Türkiye maçı için geri sayım! Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli takım formasını sahada görmek isteyen futbolseverler, Belçika - Türkiye karşılaşmasının detaylarını araştırıyor. Mücadelenin oynanacağı yer, maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri gündemin öne çıkan konuları arasında bulunuyor. Karşılaşmayı ekran başından takip edecekler için maç öncesi tüm detaylar önem taşıyor.
UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda oynanacak Belçika - Türkiye karşılaşması, 2 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.
Belçika - Türkiye maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te futbolseverlerle buluşacak.
A Milli Futbol Takımı'nın verilen programa göre kalan maçları şöyle: