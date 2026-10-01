Haberler Yaşam Haberleri Belçika - Türkiye maçı için geri sayım! Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 1.10.2026 09:25

Belçika - Türkiye maçı için geri sayım! Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım’ın Belçika ile karşı karşıya geleceği mücadele için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli maçın tarihi ve başlama saati kadar karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve nerede oynanacağı da merak ediliyor. Belçika - Türkiye maçı öncesinde tüm gözler karşılaşmanın yayın ve stadyum bilgilerine çevrildi.

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Belçika - Türkiye maçı için geri sayım! Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Milli takım formasını sahada görmek isteyen futbolseverler, Belçika - Türkiye karşılaşmasının detaylarını araştırıyor. Mücadelenin oynanacağı yer, maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri gündemin öne çıkan konuları arasında bulunuyor. Karşılaşmayı ekran başından takip edecekler için maç öncesi tüm detaylar önem taşıyor.

Belçika - Türkiye maçı için geri sayım! Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda oynanacak Belçika - Türkiye karşılaşması, 2 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

Belçika - Türkiye maçı için geri sayım! Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takım'ın Belçika deplasmanındaki karşılaşmasına Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadele Belçika ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek.

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Belçika - Türkiye maçı için geri sayım! Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika - Türkiye maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te futbolseverlerle buluşacak.

Belçika - Türkiye maçı için geri sayım! Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM'IN 2026 MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın verilen programa göre kalan maçları şöyle:

  • 2 Ekim 2026, 21.45: Belçika - Türkiye
  • 5 Ekim 2026, 21.45: İtalya - Türkiye
  • 12 Kasım 2026, 20.00: Türkiye - Belçika
  • 15 Kasım 2026, 22.45: Fransa - Türkiye
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Belçika - Türkiye maçı için geri sayım! Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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