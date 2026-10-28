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Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:00

Belçika'nın aradığı uluslararası uyuşturucu örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı!

Belçika adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma” suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs, İstanbul'da yakalandı.

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Belçika’nın aradığı uluslararası uyuşturucu örgütü elebaşı İstanbul’da yakalandı!
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışmalar yürütüldü. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; Belçika adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma" suçlarından difüzyon (acil yakalama) mesajıyla uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yakalandı.

SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelinin; Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağıyla organize suç örgütü elebaşılığı yaptığı, Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini Belçika ve diğer Avrupa ülkelerine sevk ettiği tespit edildi. Ayrıca şahsın, yürüttüğü uluslararası sevkiyatlardan yüksek miktarda haksız kazanç elde ederek Kolombiya bağlantılarını sağladığı ve kokaini emdirilmiş maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği belirlendi.

#BELÇİKA #İSTANBUL #ZEYTİNBURNU #İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #KOLOMBİYA #AVRUPA
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Belçika'nın aradığı uluslararası uyuşturucu örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı!
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