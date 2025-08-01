CHP’li isim alkollü kaza yaptı! Çarptığı aile ölümden döndü

Olay 27 Temmuz gecesi saat 01.30 sularında meydana geldi. Burhaniye-Ayvalık istikametinde seyir halinde olan, içinde 8 ve 9 yaşındaki iki çocuğun da bulunduğu bir araç, iddiaya göre CHP'li il başkan yardımcısının kendisine arkadan süratle vurmasıyla karşı şeride savruldu.

KAZADAN SONRA KAÇMIŞ



Mağdur kazazede Aylin Gürsoy, "Araç arkamızdan hızla vurunca yoldan savrulup ters şeride girdik. Aracımızda sol ön teker koptu, diğer 3 teker patladı, hava yastıkları açıldı." dedi.





Kazanın saat 01.30 sularında olduğunu ifade eden Gürsoy, "Aracı kontrol edenler gelip 'Araçta kimse yok.' dediler. Yani karşı taraf, kaza alanından kaçmış. Alkol muayenesi sabaha karşı 4.30'da yapıldı ve 0.88 promil çıktı." şeklinde konuştu.

ARAÇ BELEDİYE ŞİRKETİNE AİT



Kaza yapan Hyundai marka aracın, CHP'li Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Güzel Ayvalık'a ait olduğunu söyleyen Gürsoy, büyük bir faciadan kurtulduklarına dikkat çekerek "Bu araç kamu malı değil mi? Nasıl oluyor da gece yarısı alkolik insanların altında. Ne işi var?" diye sordu.