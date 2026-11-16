Belediye Meclisinde 15 Temmuz direnişi hakkında skandal ifadeler kullanmışlardı! CHP’li Meclis üyelerine ’Kamu davası’

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li iki meclis üyesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz aylarda Bahçelievler Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oturumda, 15 Temmuz şehitleri ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında re'sen soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan iki isim savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"ŞOV YAPMA, TİYATRO YAPMA ANLAMINDA DEDİM" SAVUNMASI

Hazırlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla ifadelerine yer verilen Gencay Özcan ve Nazife Aktaş suçlamaları reddetti. Şüpheli Nazife Aktaş, "tiyatro" kelimesini 15 Temmuz darbe girişimine yönelik değil, AK Parti Grup Başkanvekilinin sözlü müdahalelerine karşı sarf ettiğini iddia ederek kendisini savundu. Gencay Özcan da benzer şekilde suçlamalardan sıyrılmaya çalıştı. Ancak dosya içeriği ve mevcut delilleri bir bütün olarak değerlendiren savcılık, şüphelilerin şikayete konu sözleri sarf ederek 15 Temmuz darbe girişimi için "tiyatro" ifadesini kullandığını ve atılı suçu işlediklerine dair kamu davası açmaya yeterli delil bulunduğunu kanaat getirdi.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede şüpheliler hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övmek Suçu'ndan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. Hazırlanan iddianamede, TCK 53/1 kapsamında şüphelilerin belli haklardan yoksun bırakılması da talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.