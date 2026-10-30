Belediyeden bayrak isteyen çifte bayram sürprizi

Aksaray'da evlerinin balkonuna asmak için belediyeden Türk bayrağı isteyen Dilek (68) ve Orhan Gazi Söyler (77) çifti, büyük bir sürprizle karşılaştı. Aksaray Belediyesi çiftin oturduğu caddeye Türk bayrakları astı. Gece boyu çalışan belediye ekipleri, çiftin yaşadığı caddeyi baştan aşağı Türk bayrakları ile donattı.

Sabah uyandıklarında tüm caddeyi ay-yıldızlı bayraklarla donatılmış halde gören çift, duygularına hakim olamadı. Belediyenin kendilerine hediye ettiği bayrağı da balkonlarına asan Söyler çifti, bugünü unutmayacaklarını söyledi.