Belediyelere engelli yaya geçidi cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), görme engelli bir kişinin işe gidiş ve dönüş güzergâhında erişilebilirlik koşullarının sağlanmamasını ayrımcılık yasağının ihlali saydı. Kurul, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesine 50'şer bin lira idari para cezası verdi. Yüzde 52 oranında görme engeli bulunan başvuran, kaldırımlardaki engeller, zemin bozuklukları, yaya geçidi ve hız kesici kasis eksikliği nedeniyle can güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirtti. TİHEK'in talebiyle yapılan teknik incelemede, kaldırımlarda engelsiz geçişin sağlanamadığı, elektrik direkleri ve trafik tabelalarının yürümeyi zorlaştırdığı, bazı noktalarda rampa ve hissedilebilir yüzey işaretlerinin bulunmadığı tespit edildi. Kurul, belediyelerin aldığı önlemlerin güvenli ve bağımsız erişim sağlamada yetersiz kaldığına hükmetti. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör