Belediyenin kapısını vatandaşa kapadı

Afyonkarahisar'daki Çakırköy Mahallesi'nde yaşayan Hatice Bulut (47) imar meselesi yüzünden belediye ile mahkemelik oldu. Kendisine 300 bin TL para cezası kesilen kadın olayı yargıya taşıdı ve görülen davada kadın haklı bulunarak beraat etti. Bunun üzerine Afyonkarahisar Belediyesi olayı bir üst mahkemeye taşıdı.





ÖNCE ŞAKA GİBİ GELDİ

İstinaf Mahkemesi'nden kararın çıkması beklenirken durumu öğrenen CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal skandal bir karar imza atarak Bulut'un belediye ve belediyeye ait sosyal tesislere girişini yasakladı. Bulut, duyanların ilk başta 'şaka' gibi algıladığı olayı, belediyede çektiği videoda yer alan personelin "Abla senin o katlara çıkışın yasak" sözleri ile doğruladı. Bulut, kendisi için verilen yasak kararına inanmakta zorluk çektiğini ifade etti. Bulut şunları söyledi: "Belediye benimle uğraşıyor. Özellikle zenginlerin villalarına ceza yazamayan belediye benim belediye girişimi yasakladı. Ben şimdi belediyeye ne zaman gireceğim, paşa gönülleri ne zaman olacak. Ben sürekli belediyeye dilekçe verdiğim ve hakkımı aradığım için o yüzden başkanlık bana yasak koymuş."