Ben Bu Cihana Sığmazam final bölüm izle! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam 68. son bölüm full izle

Behçet, ablası Hatice ile Kurban arasındaki ilişkiyi öğrenince deliye döner. Bu durum, Tura'nın annesini koruyan Behçet ve Kurban arasında çatışmaya sebep olur.

Taziyev, Tura'nın annesini almak için karşılarına çıktığında, tüm dengeleri değiştirecek bir hesaplaşma yaşanacaktır. Ailenin direnişi ve Cezayir'in akılcı planıyla, evdekiler kurtulur. Ancak Tura, Leyla ve Suna'yı alarak kaçmayı başarır.