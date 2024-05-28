Ben Bu Cihana Sığmazam final bölüm izle! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam 68. son bölüm full izle

Ben Bu Cihana Sığmazam final bölüm izle ekranı araştırılıyor! 2 sezon boyunca heyecanı yüksek, aksiyonu bol sahneleriyle izleyicilere seyir zevki yaşatan ATV'nin sevilen dizisi 28 Mayıs tarihli 68. Bölümüyle hikayesini tamamlıyor. Dizinin takipçileri hikayenin görkemli sonu için ekran başında yerini aldı. Heyecanın bir an olsun düşmeyeceği son bölüm, iyilerle kötülerin bu cihandaki son savaşına sahne olacak. İşte, ATV dizi ekranı ile Ben Bu Cihana Sığmazam 68. son bölüm izle full HD, tek parça…
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 68. BÖLÜM İZLE
ATV ekranlarında yayınlanan KYN Yapımevi imzalı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, final bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.
28 Mayıs 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 68. BÖLÜM ÖZETİ
Cezayir, Tura'nın kurduğu tuzağı, annesini bulup karşısına çıkararak bozar. Tura, öfkesini Cezayir'in ailesine saldırarak kusar.
Leyla, aileye önderlik ederek bu zor durumdan onları kurtarmak için harekete geçer. Cezayir, ailesini korumak için girdiği mücadelede tekrar ölümle burun buruna gelir.
Behçet, ablası Hatice ile Kurban arasındaki ilişkiyi öğrenince deliye döner. Bu durum, Tura'nın annesini koruyan Behçet ve Kurban arasında çatışmaya sebep olur.
Taziyev, Tura'nın annesini almak için karşılarına çıktığında, tüm dengeleri değiştirecek bir hesaplaşma yaşanacaktır. Ailenin direnişi ve Cezayir'in akılcı planıyla, evdekiler kurtulur. Ancak Tura, Leyla ve Suna'yı alarak kaçmayı başarır.
Cezayir, onları kurtarmak için Tura'ya karşı hayatının en zor sınavını vermek zorunda kalır.
Heyecanın bir an olsun düşmeyeceği final bölümü, iyilerle kötülerin bu cihandaki son savaşına sahne olacaktır.
Cezayir'in ölümle burun buruna kaldığı final bölümü Salı 20.00'de atv'de.