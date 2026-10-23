Ben iyileştim, sıra sende adaşım

Muğla'nın Milas ilçesinde ölümcül Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele eden beş yaşındaki iki adaş arasında kalpleri ısıtan bir dayanışma örneği yaşandı. Tedavisi için başlatılan yardım kampanyası başarıyla tamamlanan Göktuğ Karakaya'nın valilik onaylı hesabında kalan 325 bin 230 TL, kendisiyle aynı kaderi paylaşan adaşı Göktuğ Kurt'un hesabına aktarıldı. Bu bağış, Göktuğ Kurt'un kampanyasını yüzde 23 seviyesine ulaştırdı. Toplam maliyeti 2 milyon 901 bin 907 dolar olan ilaç için zamanla yarışan aile, bu destekle büyük moral buldu. Oğlunun kas kayıplarının başladığını belirten anne Ece Tülübaş, aynı yoldan geçen Karakaya ailesinin kendilerine sahip çıktığını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör