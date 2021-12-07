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Giriş Tarihi: 7.12.2021 14:47 Son Güncelleme: 7.12.2021 14:47

Beni arayan numara kime ait? Ücretsiz hemen numara sorgulama nasıl yapılır?

Beni arayan numara kime ait? Ücretsiz hemen numara sorgulama nasıl yapılır?

Telefonunuzda kayıtlı olmayan numaraların kime ait olduğunu öğrenmek zor olmamakla birlikte ücretli ve ücretsiz yararlanabileceğiniz bazı yöntemler mevcut. Bu yöntemlerden size uygun olanını tercih ettiğinizde” Arayan kim?” gibi sorularınızı bir kenara bırakabilir ve sonuç olarak sizi arayan numaranın kime ait olduğu konusuna bir açıklık getirebilirsiniz. Ücretsiz numara sorgulama gibi pratik yöntemlerin yanı sıra akıllı telefonlardan indirebileceğiniz bazı programlar ile arayan numarayı bulma işleminde başarı sağlayabilirsiniz.

Telefonunuza yapılan tüm aramalar bilinmeyen numaralar servisleri ile ücretsiz olarak sorgulanmakta. Rehberinizde kayıtlı olmayan farklı bir numaradan sürekli aranıyor olmak kuşku duymanıza neden olabilir. Tam da bu noktada yabancı bir hattın kime ait olduğunu, numara sahibinin adı ve soyadı ve hangi şebekeye kayıtlı olduğunu öğrenebilirsiniz. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörleri üzerinden sorgulama yapabileceğiniz gibi Whatsapp ve Facebook sitelerinden de sorgulama yapabilirsiniz. İşte konuyla ilgili merak edilenler…

ARAYAN KİM?

Hattınıza gelen yabancı aramaları gördüğünüzde arayanın kim olduğunu merak etmeniz oldukça doğaldır. Birçok kişide öğrenmek istediği bu numaraların kime ait olduğunu ücretsiz olarak sorgulamanın yollarını arar. Sizi sürekli olarak arayarak rahatsız eden numaraların aramalarına bir son vermek için savcılığa gittiğinizde bir dilekçe yazmanız yeterli olacaktır. Bu sayede kişiye ait tüm bilgileri detayları ile öğrenebilirsiniz.

BİLİNMEYEN NUMARA ÖĞRENME

Arayan kişiyi sorgulamanız için bir başka yöntem ise, telefon faturası kesildikten sonra sizi arayan bilinmeyen numarayı görme fırsatınızın bulunmasıdır. Bunun için ilk etapta yapmanız gereken faturanızın detaylarını incelemek ve sizi arayan bilinmeyen numaranın aramış olduğu tarihe ulaşmaktır.

ÜCRETSİZ NUMARA SORGULAMA

Numara isim sorgula işlemini ücretli, ücretsiz yapabilirsiniz. Ücretsiz yöntemler için Google, Whatsapp, Facebook ve UpCall benzeri mobil uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Ancak Avea, Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom sorgulama servisleri ücretli yöntemlere dahildir.

NUMARANIN KİME AT OLDUĞUNU ÖĞRENME

Arayan kişinin kimliğini belirlemek için günün her saatinde bu hizmetten yararlanabilirsiniz ancak, bunun için telefon operatörünüze uygun bir seçim yapmanız önemlidir. İşte numaranın kime ait olduğunu öğrenmek için yapmanız gerekenler;

Vodafone operatörüne sahip olanlar: İlk olarak 7048'e bir kısa mesaj oluşturmanız gerekir. Bunun için; mesajınızın başına KIM yazıp boşluk bırakmanız, 5xxxxxxxxx 10 haneli numaranızı yazıp mesaj göndererek numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

Türk Telekom ya da Avea operatörüne sahip olanlar: Dilerseniz www.turktelekom.com.tr sayfasında işlemler menüsünden Bilinmeyen Numaralar Servisi'ne ulaşarak isme ve numaraya göre sorgulama yapabilirsiniz.

İsme göre arama yapmanız için aralarında birer boşluk bırakarak isim ve soyadı yazmanız, 11855'e mesaj yolu ile göndermeniz gerekir. Yapmanız gereken işlem tam olarak şöyle; "KAYIT" yazıp 11855'e SMS gönderdiğiniz an rehbere numaranızı kaydedebilir, "İPTAL" yazıp gönderdiğinizde ise rehberden numaranızı çıkarabilirsiniz.

Başka bir yöntem denemek isteyenler ise telefonun tuş takımından "*100# " rakamını tuşlayarak, telefonunuzun bilinmeyen numaralar servisine giriş yapabilir ve bilinmeyen numara ile alakalı bilgi edinebilirler.

Turkcell operatörüne sahip olanlar: Turkcell operatörüne bağlı kişiler de arama yaparak rahatsız eden belirsiz kişilerin kim olduğu konusunda fikir sahibi olabilirler; KIM yazıp 2200'a kısa mesaj göndererek (5XXXXXXXXXX2200) sizi arayan numaraları kimler olduğu hakkında SMS alabilirsiniz. 2200'e göndermiş olduğunuz bilinmeyen sorgulama vergiler de dahil olmak üzere 4.5 TL'dir.

Aynı zamanda Turkcell hattınız üzerinden 11832'yi arayarak arayan numara hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için yapacağınız aramanın ücreti dakika başına 1,8 TL'dir.

ARAYAN NUMARAYI BULMA

Whatsapp uygulaması ile numaradan isim ararken sadece cep numaralarını sorgulayabilirsiniz. Bu işlemin yanıt vermesi için numarayı kullanan kişinin akıllı telefon kullanması ve Whatsapp uygulamasını kullanıyor olması gerekir. Whatsapp ile numara sorgularken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

  • Gelen aramayı herhangi bir isimle telefonunuza kaydedin ve Whatsapp uygulamasını açın.
  • İsim listesinden kaydettiğiniz ismi bulun, kişinin profil bilgilerini inceleyin.
  • Kişiyi görüntülediğinizde bir profil resmi bulunuyorsa kimliğini açığa çıkarmanız mümkün olacaktır.

Facebook uygulamasında ise kişi numarasını gizlemediyse bilinmeyen numara hakkında fikir edinebilirsiniz. Ancak arayan kişi telefon numarasına profilinde yer vermiyorsa kişiyi görüntüleyemezsiniz. Facebook uygulaması ile kayıtlı numaraları bulmanıza yardımcı olacak ipuçlarına ise aşağıda şu şekilde yer veriyoruz;

  • Facebook hesabınıza giriş yapın.
  • Arama butonuna çağrı bırakılan numarayı girin.
  • Enter tuşuna ya da arama tuşuna basın.
  • Çağrı bırakan kişi burada numarasını herkese açık konuma getirdiyse kişinin profiline erişim sağlayabilirsiniz.

Mobil uygulamalarla arayan kişileri bulmak için Android ve İOS işletim sistemli telefonunuzdan bazı uygulamalar ile numaraları sorgulayabilirsiniz. Aynı zamanda ilgili programı telefonunuza indirdikten sonra rehbere aktarma işlemi yapmak durumunda olmamak size büyük kolaylık sağlayacaktır. Böylelikle işlemlerinizi en kısa sürede halletmek mümkün olacaktır.

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Beni arayan numara kime ait? Ücretsiz hemen numara sorgulama nasıl yapılır?
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