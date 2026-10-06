Benzerlik yüzünden 4 ay hapis yattı! Gerçek hırsız itiraf edince "Pardon" filmi gerçek oldu

"BANA ÖNCE 5 YIL, ARDINDAN İNDİRİMLE 2 YIL 6 AY CEZA VERDİLER"

Konuyla alakalı konuşan Seçkin Uslu, "8 ay önce Akarbaşı Mahallesi'nde su damacanalarından para çalınıyormuş. Yanıma gelen bir polis memuru, 'Benzerlikten dolayı sen çaldın' dedi. Ben 'Ben değilim efendim, bin tane şahit getiririm' dedim. Buna rağmen gözümün içine bakarak 'Tamam, sen değilsin' dedi. O sırada başka bir suçtan cezaevindeydim. Ben cezaevindeyken gerçek suçluyu bulamayıp dosyayı benim üzerime yıktılar. Hakimin ve savcının karşısına çıktığımda bana önce 5 yıl, ardından indirimle 2 yıl 6 ay ceza verdiler. Normalde cezaevinden çıkacaktım ancak bu ceza infazımı bozdu ve bu yüzden 4 ay fazladan cezaevinde kaldım" dedi.



"BU MESELE YÜZÜNDEN 4 AY YATTIM"

Gerçeği anlama süreci ile alakalı da konuşan Uslu;

"Gerçeği nasıl mı öğrendim? O hırsızlık yapan şahıs halen mahallelerde, fotoğraftaki haliyle çalmaya devam ediyordu; bense o suçtan dolayı cezaevindeydim. Hakime ve savcıya 'Bin tane şahit getiririm' dememe rağmen bana yine de bu cezayı verdiler. Adli süreçten sonra Ankara'ya dilekçeler yazdım; 'Ben değilim, bin tane şahit getireyim' dedim. Ancak cezaevinde imkanlar kısıtlı olduğu için sadece dilekçe yazabiliyorsunuz. Param olmadığı için avukat da tutamadım. Mağdur durumdaydım. Daha sonra bir şekilde bir avukat bulduk, sağ olsun beni bu davadan kurtardı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiğinde gerçek suçlunun suçunu itiraf ettiğini öğrendi. Avukat beni dışarı çıkarttı ama ben bu mesele yüzünden 4 ay yattım. Mahallede adım çıktı, çoluk çocuğum duydu. Ben adalet istiyorum."



"BUNLARIN SORGULANMASINI İSTİYORUM"

Cezaevine girmesinin işlerini ve aile yaşantısına olumsuz etkilediğini söyleyen Seçkin Uslu, "Ağır ceza mahkemesi kararıyla suçsuzluğum kabul edildi ve bu şekilde çıktım. Ama benim orada yattığım 4 ay ne olacak? Mahallede çoluk çocuğuma rezil olduğum ne olacak? O polis memuru bana 'Sen değilsin' dediği halde o dosyayı neden benim üzerime yıktı? Bunların sorgulanmasını istiyorum. Önceki suçlarım arasında kavga gibi üzerime atılı bir suç vardı; suçumu biliyordum ve cezamı çektim. Bu yüzden daha dikkatli davranıyordum ama su damacanası olayından ceza gelince elimden infazımı aldılar. Mesele çözülene kadar 4-5 ay geçti. Kendim elektrik ustasıyım, işim ve piyasam vardı ama piyasam bitti. Artık insanlar bana başka gözle bakıyor. O tarihte Akarbaşı'ndaki su damacanacısında kesinlikle yoktuk, olayla uzaktan yakından hiç alakam yok. Şahısla vücut yapısı olarak biraz benzerliğim var ama yüz olarak yok. Buna rağmen savcı ve hakim bu cezayı bana nasıl verdi, nasıl onayladı? Bunun soruşturulmasını istiyorum. Avukat tutmasaydım yine çıkamazdım; infazımı aldıkları için 3 yıl daha yatacaktım. Avukatımdan; gerek apartmana gerekse o polis memuruna karşı maddi ve manevi her türlü tazminat davasını açmasını istiyorum. Benim olmadığımı bile bile, yüzüme söylemelerine rağmen dosyayı neden üzerime yıktıklarının soruşturulmasını istiyorum. Kaç yaşındayım, çoluk çocuğum var; mahallede 'su damacanası hırsızı' durumuna düşürüldüm" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör