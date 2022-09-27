BENZİN FİYATI ne kadar, kaç TL oldu? 27 Eylül bugün akaryakıt fiyatları: Motorine ve benzine indirim geldi mi? LPG, benzin ve motorin fiyatları güncel liste

Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları her gün araç sahipleri tarafından sorulmaya devam ediyor. 2022 yılının başından bu yana neredeyse tüm dünyada inişli çıkışlı bir grafik seyreden akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile takip ediliyor. Brent petroldeki düşüş mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olacak mı merak konusu. Peki, 27 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtlar…
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?
Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için 1,76 TL'lik indirim gelmişti. Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,11 TL
LPG: 10,98 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 19,36 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 23,26 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19,37 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 23,22 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL