BENZİN FİYATI ne kadar, kaç TL oldu? 27 Eylül bugün akaryakıt fiyatları: Motorine ve benzine indirim geldi mi? LPG, benzin ve motorin fiyatları güncel liste

Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları her gün araç sahipleri tarafından sorulmaya devam ediyor. 2022 yılının başından bu yana neredeyse tüm dünyada inişli çıkışlı bir grafik seyreden akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile takip ediliyor. Brent petroldeki düşüş mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olacak mı merak konusu. Peki, 27 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtlar…