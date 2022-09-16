Motorin ve benzin fiyatları 16 Eylül Cuma: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, düştü mü? Akaryakıt fiyatları güncel rakamlar

Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 90 dolar altını gören brent petrol fiyatı düşük seyrini sürdürüyor. Bu noktada motorin ve benzin fiyatları gündemde. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatı güncel liste bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 16 Eylül Cuma LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü? İşte, güncel mazot ve benzin fiyatları…
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA
Bugün herhangi bir zam ve indirim haberi gelmedi. En son Eylül ayı başında benzinde 56 kuruş artış, motorinde 1 lira 14 kuruşluk indirim ve LPG'de 40 kuruşluk indirim yaşanmıştı.
İşte, güncel benzin ve motorin fiyatları…
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara motorin fiyatı: 24,97 TL
Ankara benzin fiyatı: 19,36 TL
Ankara LPG fiyatı: 11,00 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir motorin fiyatı: 25,01 TL
İzmir benzin fiyatı: 19,36 TL
İzmir LPG fiyatı: 10,73 TL
AKARYAKIT NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.