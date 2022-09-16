Motorin ve benzin fiyatları 16 Eylül Cuma: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, düştü mü? Akaryakıt fiyatları güncel rakamlar

Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 90 dolar altını gören brent petrol fiyatı düşük seyrini sürdürüyor. Bu noktada motorin ve benzin fiyatları gündemde. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatı güncel liste bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 16 Eylül Cuma LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü? İşte, güncel mazot ve benzin fiyatları…