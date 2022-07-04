BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022: 4 Temmuz Pazartesi bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim geldi mi?

Benzin fiyatı güncel liste ile takip edilmeye devam ediyor. Dünya genelinde brent petroldeki düşüş sonrası indirim beklentisine girilen akaryakıt fiyatlarına indirim gelmeye devam ediyor. Araç sahipleri 4 Temmuz 2022 mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt arıyor. Son indirimle birlikte LPG fiyatları 1 lira 75 kuruş, benzin fiyatları 2 lira 13 kuruş düştü. İşte, bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı 2022…
AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM – ZAM HABERLERİ
2 Temmuz cumartesi günü itibarıyla benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 75 kuruş değerinde indirim gelmiş durumda.
Motorin fiyatları da geçtiğimiz günlerde 2 TL indirim ardından 84 kuruş daha düşmüştü.
İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…
GÜNCEL MOTORİN – BENZİN FİYATLARI 4 TEMMUZ
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,22 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 26,74 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,13 TL (Anadolu) – 25,12 TL (Avrupa)
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,61 TL (Anadolu) – 26,64 TL (Avrupa)
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 26,70 TL
ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,35 TL
Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 26,88 TL