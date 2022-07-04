BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022: 4 Temmuz Pazartesi bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim geldi mi?

Benzin fiyatı güncel liste ile takip edilmeye devam ediyor. Dünya genelinde brent petroldeki düşüş sonrası indirim beklentisine girilen akaryakıt fiyatlarına indirim gelmeye devam ediyor. Araç sahipleri 4 Temmuz 2022 mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt arıyor. Son indirimle birlikte LPG fiyatları 1 lira 75 kuruş, benzin fiyatları 2 lira 13 kuruş düştü. İşte, bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı 2022…