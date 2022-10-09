Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleriyle yakından takip ediliyor. Brent petrol piyasasında dalgalanma devam ederken güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Son olarak geçtiğimiz gün zamlanan motorin litre fiyatına bir kez daha zam geleceği iddia edildi. Bu noktada araç sahipleri, bugün akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce benzin ve motorin litre fiyatlarını sorguluyor. Peki, Bugün benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte, 9 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…
MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış, pompa fiyatına yansımaya devam ediyor.
5 Ekim Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. 6 Ekim 2022 Perşembe günü ise benzinin litre fiyatına 75 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.
İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Motorin fiyatı: 27,14 TL
Benzin fiyatı: 20,60 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL
İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Motorin fiyatı: 27,29 TL
Benzin fiyatı: 20,73 TL
LPG fiyatı: 9,98 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Motorin fiyatı: 27,26 TL
Benzin fiyatı: 20,74 TL
LPG fiyatı: 10,25 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.i