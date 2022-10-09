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Giriş Tarihi: 9.10.2022 10:42

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI 9 Ekim 2022: Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?

Akaryakıt fiyatları, bugün de gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı, brent petrol piyasasındaki dalgalanma nedeniyle sene başından bu yana hareketli bir seyir izliyor. Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü 1 lira 39 kuruş zam gelen motorine bir kez daha zam geleceği iddia edildi. Akabinde araç sahipleri, bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 9 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI 9 Ekim 2022: Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleriyle yakından takip ediliyor. Brent petrol piyasasında dalgalanma devam ederken güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Son olarak geçtiğimiz gün zamlanan motorin litre fiyatına bir kez daha zam geleceği iddia edildi. Bu noktada araç sahipleri, bugün akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce benzin ve motorin litre fiyatlarını sorguluyor. Peki, Bugün benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte, 9 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış, pompa fiyatına yansımaya devam ediyor.

5 Ekim Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. 6 Ekim 2022 Perşembe günü ise benzinin litre fiyatına 75 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 27,14 TL

Benzin fiyatı: 20,60 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 27,29 TL

Benzin fiyatı: 20,73 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 27,26 TL

Benzin fiyatı: 20,74 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.i

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BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI 9 Ekim 2022: Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?
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