Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleriyle yakından takip ediliyor. Brent petrol piyasasında dalgalanma devam ederken güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Son olarak geçtiğimiz gün zamlanan motorin litre fiyatına bir kez daha zam geleceği iddia edildi. Bu noktada araç sahipleri, bugün akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce benzin ve motorin litre fiyatlarını sorguluyor. Peki, Bugün benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte, 9 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…