Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum: 11 Ekim 2022 Güncel motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar oldu, zam mı geldi, indirim var mı?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, motorin indirim var mı, zam mı geldi sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. En son Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü 1 lira 39 kuruş zam gelen motorine bir kez daha zam geleceği belirtildi. Akabinde araç sahipleri, bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte benzin fiyatı 11 Ekim 2022
Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, son olarak ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti.
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, 11 Ekim 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam geldi.
İşte 11 Ekim 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...
Motorin fiyatı: 28,63 TL
Benzin fiyatı: 20,73 TL
LPG fiyatı: 9,98 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
OPEC'in petrol üretimini azaltma kararının ardından uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta yaklaşık 10 dolarlık artışla 98 dolara ulaşmıştı. Yaşanan yükseliş, motorin ve benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Bir haftada peş peşe zam gelen motorin fiyatlarına yine zam gelmesi bekleniyor.