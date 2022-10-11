Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum: 11 Ekim 2022 Güncel motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar oldu, zam mı geldi, indirim var mı?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, motorin indirim var mı, zam mı geldi sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. En son Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü 1 lira 39 kuruş zam gelen motorine bir kez daha zam geleceği belirtildi. Akabinde araç sahipleri, bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte benzin fiyatı 11 Ekim 2022