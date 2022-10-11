Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum: 11 Ekim 2022 Güncel motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar oldu, zam mı geldi, indirim var mı?
Giriş Tarihi: 11.10.2022 20:33

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum: 11 Ekim 2022 Güncel motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar oldu, zam mı geldi, indirim var mı?

Araç sahipleri benzin fiyatı son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İniş çıkış grafiği sürekli olan benzin fiyatları güncel liste olarak duyuruluyor. Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere geçtiğimiz gün zamlanan motorin litre fiyatına bir kez daha zam geleceği bildirildi. Öte yandan Mazot fiyatları da gelen zamlar sonrası 27 lirayı bulmuştu. Peki 11 Ekim 2022 Güncel motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar oldu, zam mı geldi, indirim var mı? İşte güncel ve yeni benzin fiyatı son durum

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum: 11 Ekim 2022 Güncel motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar oldu, zam mı geldi, indirim var mı?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, motorin indirim var mı, zam mı geldi sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. En son Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü 1 lira 39 kuruş zam gelen motorine bir kez daha zam geleceği belirtildi. Akabinde araç sahipleri, bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte benzin fiyatı 11 Ekim 2022

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, son olarak ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, 11 Ekim 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam geldi.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 11 Ekim 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 28,63 TL

Benzin fiyatı: 20,73 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 28,61 TL

Benzin fiyatı: 20,74 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 28,49 TL

Benzin fiyatı: 20,63 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!

OPEC'in petrol üretimini azaltma kararının ardından uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta yaklaşık 10 dolarlık artışla 98 dolara ulaşmıştı. Yaşanan yükseliş, motorin ve benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Bir haftada peş peşe zam gelen motorin fiyatlarına yine zam gelmesi bekleniyor.

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Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum: 11 Ekim 2022 Güncel motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar oldu, zam mı geldi, indirim var mı?
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