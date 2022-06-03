Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı zamlı liste 3 Haziran: Bugün motorin ve benzine zam geldi mi? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt, mazot, LPG, benzin fiyatları
Giriş Tarihi: 3.6.2022 08:23

Benzin fiyatı zamlı liste 3 Haziran: Bugün motorin ve benzine zam geldi mi? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt, mazot, LPG, benzin fiyatları

Benzin fiyatı zamlı liste 3 Haziran: Bugün motorin ve benzine zam geldi mi? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt, mazot, LPG, benzin fiyatları

Benzin fiyatı son dönemde gelen zamların ardından araç sahipleri tarafından anlık olarak takip ediliyor. Akaryakıt ve benzin fiyatları zamlı fiyat listesi milyonlarca kişi tarafından merak edilirken, brent petroldeki son gelişmeler araştırılıyor. Son olarak benzinin litre fiyatı geçtiğimiz hafta 1 lira 45 kuruş zamlanmıştı. Motorin fiyatı ise 1 lira 38 kuruşluk artışla gündeme gelmişti. Haziran ayıyla birlikte tatil sezonu açılırken, araç sahipleri “Bugün motorin ve benzine zam geldi mi, litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?” diye araştırıyor. İşte Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt, mazot, LPG, benzin fiyatları…

Benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL oldu sorusu her gün yanıt arıyor. 2022 yılı içinde, brent petrol fiyatlarına bağlı olarak artış gösteren LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları bugün akaryakıt istasyonuna uğramayı düşünenlerce merak ediliyor. Uluslararası piyasalarda varili 120 dolar bandında alıcı bulan brent petrol, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Peki, bugün motorin ve benzine zam geldi mi, benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Haziran 2022 motorin ve benzin fiyatı anlık listesi…

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

İşte akaryakıt ve benzine gelen zamların ardından güncel fiyat listesi;

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? – 3 HAZİRAN 2022

Son olarak motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelmişti. Bugün ise akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gelmedi.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 114 dolar seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte il il mazot ve benzin fiyatları;

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,92 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,94 TL

İZMİR BENZİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,03 TL

ANKARA BENZİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 26,33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,03 TL

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Benzin fiyatı zamlı liste 3 Haziran: Bugün motorin ve benzine zam geldi mi? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt, mazot, LPG, benzin fiyatları
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