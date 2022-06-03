Benzin fiyatı zamlı liste 3 Haziran: Bugün motorin ve benzine zam geldi mi? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt, mazot, LPG, benzin fiyatları

Benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL oldu sorusu her gün yanıt arıyor. 2022 yılı içinde, brent petrol fiyatlarına bağlı olarak artış gösteren LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları bugün akaryakıt istasyonuna uğramayı düşünenlerce merak ediliyor. Uluslararası piyasalarda varili 120 dolar bandında alıcı bulan brent petrol, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Peki, bugün motorin ve benzine zam geldi mi, benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Haziran 2022 motorin ve benzin fiyatı anlık listesi…
İşte akaryakıt ve benzine gelen zamların ardından güncel fiyat listesi;
BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? – 3 HAZİRAN 2022
Son olarak motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelmişti. Bugün ise akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gelmedi.
BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?
Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 114 dolar seviyesinde seyrediyor.
İSTANBUL BENZİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,92 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,94 TL
İZMİR BENZİN FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 26,03 TL
ANKARA BENZİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 26,33 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 26,03 TL