Benzin fiyatı zamlı liste 3 Haziran: Bugün motorin ve benzine zam geldi mi? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt, mazot, LPG, benzin fiyatları

Benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL oldu sorusu her gün yanıt arıyor. 2022 yılı içinde, brent petrol fiyatlarına bağlı olarak artış gösteren LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları bugün akaryakıt istasyonuna uğramayı düşünenlerce merak ediliyor. Uluslararası piyasalarda varili 120 dolar bandında alıcı bulan brent petrol, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Peki, bugün motorin ve benzine zam geldi mi, benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Haziran 2022 motorin ve benzin fiyatı anlık listesi…

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

İşte akaryakıt ve benzine gelen zamların ardından güncel fiyat listesi;