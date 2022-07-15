Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatları 2022 | Motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:18

Benzin fiyatları 2022 | Motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Bu durum, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son zamanlarda sık sık indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteren benzin ve motorin fiyatları güncel olarak araştırılıyor. Bu kapsamda, ‘’Bugün akaryakıt fiyatlarında indirim var mı, zam geldi mi?’’ sorularına yanıt aranıyor. Peki; güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? 15 Temmuz 2022 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte tüm detaylar.

Benzin fiyatları 2022 | Motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrolün 100 doların altına düşmesi ile birlikte güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Bilindiği üzere, brent petrolün varil fiyatında yaşanan değişimler, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Son günlerde brent petrolün varil fiyatının 100 dolar altına inmesiyle benzine indirim gelmişti. Bu kapsamda araç sahipleri ve birçok yatırımcı, bugün akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediğini sorguluyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Peki, benzin ne kadar oldu, kaç TL? 15 Temmuz 2022 benzin, motorin, mazot ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi.

BRENT PETROL 100 DOLAR PSİKOLOJİK SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100 doların altına geriledi ve 99,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 100,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 99,92 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,33 dolardan alıcı buldu.

15 TEMMUZ BENZİN VE MOTORİN FİYAT LİSTESİ

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatı 23,66 TL

Mazot fiyatı (Motorin) 25,40 TL

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatı 23,76 TL

Mazot fiyatı (Motorin) 25,49 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatı 23,78 TL

Mazot fiyatı (Motorin) 25,50 TL

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Benzin fiyatları 2022 | Motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları
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