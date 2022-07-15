Benzin fiyatları 2022 | Motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrolün 100 doların altına düşmesi ile birlikte güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Bilindiği üzere, brent petrolün varil fiyatında yaşanan değişimler, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Son günlerde brent petrolün varil fiyatının 100 dolar altına inmesiyle benzine indirim gelmişti. Bu kapsamda araç sahipleri ve birçok yatırımcı, bugün akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediğini sorguluyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Peki, benzin ne kadar oldu, kaç TL? 15 Temmuz 2022 benzin, motorin, mazot ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi.