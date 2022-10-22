Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatları indirim müjdesi ile gündemde! 22 Ekim Mazot, LPG, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.10.2022 07:27

Benzin fiyatları indirim müjdesi ile gündemde! 22 Ekim Mazot, LPG, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Motorin fiyatları ve benzin fiyatları konusunda araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatlarına indirim geleceği yönündeki haberler üzerine, güncel LPG, motorin, mazot, benzin fiyatları araştırma konusu oldu. Peki bugün mazot, LPG, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL? İşte, 22 Ekim mazot fiyatları ve benzinin litre fiyatı!

Benzin fiyatları indirim müjdesi ile gündemde! 22 Ekim Mazot, LPG, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Benzin ve akaryakıt fiyatları, brent petrolde yaşanan yükselişin ardından artış seyrine geçmişti. Son dönemde akaryakıtta yaşanan fiyat değişikliğine ilişkin, LPG, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL soruları yanıt arıyor. Benzin fiyatları ve akaryakıt fiyatı hakkında 22 Ekim'de yapılan son açıklamalar takip ediliyor. İşte güncel benzin, mazot, motorin fiyatları ve benzinin litre fiyatı!

GÜNCEL MAZOT VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 22 Ekim 2022 Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası motorin indirimi, akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı.

Dün gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geldi.

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20.78 TL

Motorin fiyatı: 26.49 TL

LPG fiyatı: 10.75 TL

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,76 TL

Motorin fiyatı: 26.46 TL

LPG fiyatı: 10.82 TL

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20.64 TL

Motorin fiyatı: 26.34 TL

LPG fiyatı: 10.79 TL

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ Mİ, İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatlarına 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam yapılmıştı. 21 Ekim Cuma gecesi itibarıyla geçerli olmak üzere motorine 1 lira 7 kuruş indirim geldi.

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Benzin fiyatları indirim müjdesi ile gündemde! 22 Ekim Mazot, LPG, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?
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