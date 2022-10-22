Benzin fiyatları indirim müjdesi ile gündemde! 22 Ekim Mazot, LPG, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Benzin ve akaryakıt fiyatları, brent petrolde yaşanan yükselişin ardından artış seyrine geçmişti. Son dönemde akaryakıtta yaşanan fiyat değişikliğine ilişkin, LPG, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL soruları yanıt arıyor. Benzin fiyatları ve akaryakıt fiyatı hakkında 22 Ekim'de yapılan son açıklamalar takip ediliyor. İşte güncel benzin, mazot, motorin fiyatları ve benzinin litre fiyatı!