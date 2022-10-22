Benzin fiyatları indirim müjdesi ile gündemde! 22 Ekim Mazot, LPG, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Benzin ve akaryakıt fiyatları, brent petrolde yaşanan yükselişin ardından artış seyrine geçmişti. Son dönemde akaryakıtta yaşanan fiyat değişikliğine ilişkin, LPG, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL soruları yanıt arıyor. Benzin fiyatları ve akaryakıt fiyatı hakkında 22 Ekim'de yapılan son açıklamalar takip ediliyor. İşte güncel benzin, mazot, motorin fiyatları ve benzinin litre fiyatı!
GÜNCEL MAZOT VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 22 Ekim 2022 Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle;
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası motorin indirimi, akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı.
Dün gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geldi.
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 20.78 TL
Motorin fiyatı: 26.49 TL
LPG fiyatı: 10.75 TL
İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 20,76 TL
Motorin fiyatı: 26.46 TL
LPG fiyatı: 10.82 TL
İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 20.64 TL
Motorin fiyatı: 26.34 TL
LPG fiyatı: 10.79 TL