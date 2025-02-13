Berat Kandili mevlit ve dualarla idrak edildi

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla yurt genelindeki camilerde program düzenlendi. Camilere akın eden vatandaşlar namaz kılıp dua etti, Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi. Kandilin manevi atmosferinin yaşandığı gecede çocuklar da dualara eşlik etti. İstanbul Müftülüğü'nce, Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen programda da Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahiler okundu. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, kürsüden Berat gecesinin anlamını anlattı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı. Eyüpsultan'da camiye gelen çok sayıda kişi, Eyüp Sultan Türbesi'ne de ziyarette bulunup dua etti.

'Tüm insanlığa hayırlar getirsin'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı kandil mesajında şunları kaydetti: "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." Emine Erdoğan da mesajında "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin vesilesiyle Cenab-ı Hak'tan insanlığa hidayet ve savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimize kurtuluş niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'e esenlikle kavuşma duasıyla, gecemiz mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın" ifadelerini kullandı.