Berber Ramazan 9 yıldır çocukları sevindiriyor! Tıraş kırtasiye ve kitap yardımı yapıyor

Kahramanmaraş’ta çocuk yaşta başladığı meslek hayatını 20 yıldır sürdüren Ramazan Gök, tek sermayesi berber makasıyla çocukların yüzünü güldürüyor. İşyerinde kazandığı parayla kırsaldaki çocuklara kitap, kırtasiye malzemeleri ve giysi yardımı yapan Gök, meslektaşlarının da desteğiyle okullar başlamadan önce yine köy köy gezerek çocukları tıraş edip hediyeler verdi.

41 yaşındaki berber Ramazan Gök, 2016'dan beri kırsal ve ilçe köylerindeki ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileler için gönüllü çalışmalar yürütüyor. Ramazan Gök, kırsaldaki çocukları ise köylerine giderek traş ediyor. Çocukların sadece tıraşını yapmayan onlara okul kıyafetleri, eğitim setleri, yazlık ve kışlık elbise gibi temel desteklerin yanı sıra yaşlılara da ücretsiz bakım, ev tadilatı ve gıda yardımları gibi hizmetlerle gönüllere dokunuyor. Yardımların büyük bölümünü berberlikten kazandığı parayla yapan Ramazan Gök, çalışmalarını bilen hayırseverlerin getirdiği yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Çocuklar arasında "Berber amca" olarak tanınan Ramazan Gök, 6 Şubat depremlerinde yakınlarından birçok kişi hayatını kaybederken, işyeri dahi yıkılınca uzun süre kaldığı konteyner kentte de çocukları ücretsiz tıraş etmeye devam eden Gök, kısa bir süre önce şehir merkezinde bir dükkân kiralayarak çalışmalarını burada devam ettirmeye başladı.

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kendi meslektaş grubuyla birlikte kırsaldaki çocukları traş eden Gök, bu basit ama anlamlı eylemiyle toplumsal dayanışmanın en yalın ve güçlü duruşunu sergiliyor. Sağlığı ve imkanları elverdiği sürece faaliyetlerini sürdüreceğini kaydeden Gök, "Çocukların berber amcaları olarak onların her zaman yanlarında olacağız" dedi.

