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Giriş Tarihi: 23.10.2026

Berbere ölüm tuzağı

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Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Berbere ölüm tuzağı
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Bartın'da 2 gün önce beldenin Ustaoğlu köyünde köprü üzerinde kan izleri gören vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Kontrollerde köprünün altında hareketsiz halde bulunan Murat Barışık'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi. Başından tabancayla öldürüldüğü tespit edilen Barışık'ın cenazesi toprağa verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde yaşayan fabrika işçisi Özgür Yalçın'ın (21), Barışık'tan 650 bin TL'ye motosiklet aldığı ve borcunu ödeyemediği için daha önce tartıştıkları cinayeti de bu nedenle işlediği öne sürüldü. Soruşturmada, Özgür Yalçın olay günü Murat Barışık'ı konuşmak için çağırdığı ve tabancayla başından vurduğu tespit edildi. Şüphelinin, cinayetin ardından motosiklet, tabanca ve cep telefonunu dereye attığı belirlendi. Özgür Yalçın jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BARTIN
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