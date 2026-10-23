Berbere ölüm tuzağı kuran işçi tutuklandı! Katili telefona gelen bildirim mesajları ele verdi

Olay 20 Ekim Salı günü Kozcağız beldesine bağlı Ustaoğlu köyünde meydana geldi. Köprüden geçen vatandaşlar, köprü üzerinde kan izleri fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri 35 yaşındaki erkek kuaförü olan Murat Barışık'ın olduğunu belirledi. Olay yeri ekiplerinin yaptıkları incelemede, başının arka kısmından tabancayla yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş kapsamlı delil çalışması yürütürken, elde edilen bulgular ve kan izleri incelemeye alındı. Barışık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CİNAYET SEBEBİ 650 BİN TL
JASAT ekiplerinin 24 saatlik kamera kayıtları incelenirken, yapılan araştırma sonunda bir fabrikada işçi olarak çalışan maktulle aynı köyde ikamet eden, motosiklet alım satımından kaynaklanan ilişki bulunan ve maktule yaklaşık 650 bin TL olan borcunu ödeyemediği öğrenilen fabrika işçisi Özgür Yalçın olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 21 yaşındaki Özgür Yalçın şahsı yaptığı itirafta, motosikleti 3 gün önce Murat Barış'a 650 bin TL'ye aldığını, birkaç kez istememesine rağmen parasını vermediğini belirterek hem ıssız olan hem de cep telefonunun çekmediği alana çağırdığını burada tartıştıklarını, maktulün cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da dereye atarak olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti. Jandarma ekipleri yaptığı detaylı aramada cep telefonu ve silahı buldu.
MESAJLARI SİLDİ AMA YİNE YAKAYI ELE VERDİ
Jandarmanın maktulun cep telefonun da yaptığı detaylı arama sonun da mesaj ve Whatsapp yazışmalarını maktule ait cep telefonundan silmesine rağmen gelen bildirimleri silmediğini tespit ederek 21 yaşındaki katil Özgür Yalçın'ı planlı bir şekilde cinayet işlemek ve delilleri yok etme suçundan adalete teslim etti.
KATİL İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ DAHA GÖZETİM ALTINA ALINDA
Olayı derinleştiren Jandarma ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli Özgür Yalçın ile birlikte olaya dahil olabileceği değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına aldı. Daha sonra alınan ifadeler sonucunda gözaltına alınan 3 kişi daha sonra serbest bırakıldı. Şüpheli Özgür Yalçın sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tasarlayarak kasten kişi öldürme suçundan tutuklanarak, Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.