Berbere ölüm tuzağı kuran işçi tutuklandı! Katili telefona gelen bildirim mesajları ele verdi

CİNAYET SEBEBİ 650 BİN TL

JASAT ekiplerinin 24 saatlik kamera kayıtları incelenirken, yapılan araştırma sonunda bir fabrikada işçi olarak çalışan maktulle aynı köyde ikamet eden, motosiklet alım satımından kaynaklanan ilişki bulunan ve maktule yaklaşık 650 bin TL olan borcunu ödeyemediği öğrenilen fabrika işçisi Özgür Yalçın olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 21 yaşındaki Özgür Yalçın şahsı yaptığı itirafta, motosikleti 3 gün önce Murat Barış'a 650 bin TL'ye aldığını, birkaç kez istememesine rağmen parasını vermediğini belirterek hem ıssız olan hem de cep telefonunun çekmediği alana çağırdığını burada tartıştıklarını, maktulün cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da dereye atarak olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti. Jandarma ekipleri yaptığı detaylı aramada cep telefonu ve silahı buldu.