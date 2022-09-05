Berk Oktay kimdir? Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

BERK OKTAY KİMDİR?

28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Berk Oktay'ın annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara'da okuyan Berk Oktay, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

16 yaşında modellik yapmaya başlayan Oktay, 2000 yılında 18 yaşında Ankara'da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul'a gelip Uğurkan Erez'le çalıştı. 2001 yılında Best Model'e katılıp 'Gelecek Vaat Eden Model seçildi.

2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü olan Oktay, 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı ve 100'ün üzerinde defileye çıktı.

Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam eden Oktay, Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Yarım kalan Üniversite eğitimini tamamlamak için 2006 yılının sonlarında Türkiye'ye döndü. 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan film teklifi aldı. Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

Oyunculuğa 2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizide hayat verdiği Levent karakteri ile başlayan oyuncu, ardından Akasya Durağı dizisinde rol aldı. Arka Sokaklar dizisi ile geniş bir hayran kitlesi elde eden Berk Oktay, bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti.

2013 yılında yayınlanan ve Gizem Karaca, Berk Oktay, Şükrü Özyıldız ile beraber rol aldığı "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

İlişki Durumu Karışık dizisindeki rolü ile Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde "En İyi Komedi Erkek Oyuncu" ödülünü alan oyuncu, Aşktan Kaçılmaz, İlişki Durumu Evli, Savaşçı ve Yasak Elma dizilerinde boy gösterdi.

Şimdilerde Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir wvlilik sürdüren yakışıklı oyuncu, Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fırat karakterine hayat veriyor.