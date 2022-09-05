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Giriş Tarihi: 5.9.2022 16:41

Berk Oktay kimdir? Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat’ı Berk Oktay kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

ATV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Bir Küçük Gün Işığı, 5 Eylül Pazartesi akşamı yayın hayatına başlıyor. Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde ana karakter Fırat’a hayat veren Berk Oktay’ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Berk Oktay kimdir? Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat’I Berk Oktay kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte Berk Oktay’ın hayatına dair detaylar…

Berk Oktay kimdir? Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

ATV'nin yeni sezona damgasını vuracak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Fırat karakterine yakışıklı oyuncu Berk Oktay hayat veriyor. Bu noktada Berk Oktay'ın hayatına dair detaylar seyirciler tarafından merak ediliyor. Arkan Holding'in yönetim kurulu başkanı, annesi Ümran'ın gözbebeği, ailenin geleceği olan bir erkeği oynayacak olan oyuncu, daha önce birçok farklı yapımda boy gösterdi. Peki, Berk Oktay kimdir, kaç yaşında nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'I Berk Oktay hakkında merak edilenler...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ FIRAT KARAKTERİ HAKKINDA

Fırat zeki, çalışkan, dürüst, güvenilir bir adam. Arkan Holding'in yönetim kurulu başkanı, annesi Ümran'ın gözbebeği, ailenin geleceğidir. Fırat ailesini gözünden sakınırken omuzlarına taşıması hiç de kolay olmayan yükler alır. Elif'le tanıştıktan sonra hayatı hiç ummadığı kadar karışır ama aşk her zorluğu aşması için ona gereken gücü verir.

BERK OKTAY KİMDİR?

28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Berk Oktay'ın annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara'da okuyan Berk Oktay, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

16 yaşında modellik yapmaya başlayan Oktay, 2000 yılında 18 yaşında Ankara'da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul'a gelip Uğurkan Erez'le çalıştı. 2001 yılında Best Model'e katılıp 'Gelecek Vaat Eden Model seçildi.

2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü olan Oktay, 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı ve 100'ün üzerinde defileye çıktı.

Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam eden Oktay, Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Yarım kalan Üniversite eğitimini tamamlamak için 2006 yılının sonlarında Türkiye'ye döndü. 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan film teklifi aldı. Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

Oyunculuğa 2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizide hayat verdiği Levent karakteri ile başlayan oyuncu, ardından Akasya Durağı dizisinde rol aldı. Arka Sokaklar dizisi ile geniş bir hayran kitlesi elde eden Berk Oktay, bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti.

2013 yılında yayınlanan ve Gizem Karaca, Berk Oktay, Şükrü Özyıldız ile beraber rol aldığı "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

İlişki Durumu Karışık dizisindeki rolü ile Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde "En İyi Komedi Erkek Oyuncu" ödülünü alan oyuncu, Aşktan Kaçılmaz, İlişki Durumu Evli, Savaşçı ve Yasak Elma dizilerinde boy gösterdi.

Şimdilerde Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir wvlilik sürdüren yakışıklı oyuncu, Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fırat karakterine hayat veriyor.

BERK OKTAY'IN OYNADIĞI DİZİLER

Yasak Elma - Çağatay

Savaşçı - Kağan

İlişki Durumu: Evli - Can

İlişki Durumu: Karışık - Can

Aşktan Kaçılmaz - Berzan

Benim Hala Umudum Var - Hakan

Alev Alev - Murat

Umut Yolcuları - Sinan

Arka Sokaklar - Sinan

Akasya Durağı - Murat

Tatlı Bela Fadime - Levent

BERK OKTAY'IN OYNADIĞI FİLMLER

O Şimdi Asker / 2002

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI

Berk Oktay

Seray Kaya

Tuğçe Açıkgöz

Esra Dermancıoğlu

Şeyma Korkmaz Mete

Azra Aksu

Güneş Hayat

Yılmaz Bayraktar

Beren Kotan

Gizem Ünsal

Yiğit Yapıcı

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Berk Oktay kimdir? Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat’ı Berk Oktay kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?
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