Beş asırlık manevi miras ayağa kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne'de yeni İl Halk Kütüphanesi ile yeniden ihya edilen Muradiye Mevlevihanesi'nin açılışlarını gerçekleştirdi. Aynı anda binden fazla kişiye hizmet verebilecek kütüphanenin açılışında konuşan Bakan Ersoy, her yeni kütüphaneyi Türkiye'nin kültürel kalkınmasına yapılan önemli bir yatırım olarak gördüklerini belirterek, kütüphanelerin çocukların ve gençlerin geleceğindeki yerine dikkati çekti. Ersoy, "Çünkü bir kütüphane açmak, geleceğe yatırım yapmaktır. Bir evladımızı kitapla buluşturmak, onun dünyasını büyütmektir. Bir gencimize bilgiye erişim imkânı sunmak, hayallerine ulaşacağı yolda ona destek olmaktır" ifadelerini kullandı. Kütüphaneleri çoğaltmanın toplumun düşünce, kültür ve üretim dünyasını zenginleştirdiğini belirten Ersoy, bu mekânların çağın sorunlarından ekran bağımlılığına da çözüm olacağını vurguladı. Kütüphanenin her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını belirten Bakan Ersoy, bebek ve çocuk bölümlerinden 7 gün 24 saat çalışma salonuna, yetişkin okuma alanlarından grup çalışma odalarına kadar farklı imkânlar sunduklarını anlattı. Kütüphaneyi çok yönlü bir yaşam alanına dönüştürdüklerini ifade eden Bakan Ersoy, "Çünkü burası yalnızca kitapların bulunduğu bir yer değil; her yaştan insanımızın öğreneceği bir buluşma noktası olacak" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör