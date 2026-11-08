Beş çocuk babası esnaf iş yerinde ölü bulundu

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Erzincan merkezde bulunan Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi'nin sahibi Mitat Kılıçkaya'dan (44) dünden bu yana haber alamayan yakınları, kendisine ulaşmak için iş yerine gitti. İş yerine giren yakınları, Kılıçkaya'yı hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının ardından Mitat Kılıçkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Beş çocuk babası Mitat Kılıçkaya'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.