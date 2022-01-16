Beş hasta birden alarm veriyordu

Hemşire Ekrem K., “Yoğun bakımdaki 5 hasta alarm veriyordu. Panik yaşandı. Doktor ve hemşireler, seyyar oksijen vanalarıyla hastalara koştu. Nefessiz kalan Yusuf S. öldü” dedi
İstanbul'da bir hemşireyle kalem nedeniyle inatlaşıp yoğun bakımın oksijen bağlantısını kesen biyomedikal teknikeri Fatih K.'yle (35) ilgili soruşturma sürüyor. Tespitlere göre; 16.34'te yoğun bakıma giriş yapan tekniker, 16.40'ta yoğun bakım ünitesini besleyen oksijen vanalarından birini kapattı. Yoğun bakımda 5 hasta oksijen desteği alıyordu. Oksijen vanalarının kapanması sonucu doktor ve hemşireler, seyyar oksijen vanalarıyla hastalarını tedavi etmeye çalıştı. Nefessiz kalan hasta Yusuf S. öldü. Hemşire Ekrem K., "Alarm çalmaya başladı. Yoğun bakımdaki herkes telaşa kapıldı. Hastalar alarm veriyordu. Fatih'in kapattığı vanayı açtım. Görevli doktor, Fatih'e bağırdı. Süpervizör hemşire tutanak tuttu" dedi.
ADETA KATLİAMDAN DÖNÜLDÜ
Tekniker, olay günü 16.34'te yoğun bakıma giriş yaptı. 16.40'ta yoğun bakım ünitesini besleyen oksijen vanalarından birini kapattı. Yoğun bakımda 5 hasta oksijen desteği alıyordu. Oksijen vanalarının kapanması sonucu görevliler seyyar oksijen vanalarıyla hastaları tedavi etmeye çalıştı. 16.53'te hemşire Ekrem K. kapalı olan oksijen vanasını telefonla destek alarak açtı. İşte Ekrem K.'nin anlattıkları:
Olay günü, yoğun bakım ünitesinde 16.00 sıralarda nöbeti devralmıştım. Viziteye çıkarken üniteye Fatih geldi. Cebindeki kalemi alıp, hastalarımı ziyarete başladım. Bu sırada Fatih, "Kalemimi ver" diyordu. Bir hastamın yanına girdiğim sırada ünitede bulunan oksijen vanalarının olduğu panele gitti. Panelin kapağını açtı. "Kalemi vermezsen kapatırım" dedi. "Kapatamazsın" dedim. Bir süre sonra hastanede alarm çalmaya başladı. Alarm sırasında yoğun bakım ünitesindeki hastam fenalaştı. Acilen yanına gidip, ilk müdahaleyi yaptım. Ama hayatını kaybetti. Bir süre sonra yoğun bakım ünitesindeki herkes telaşa kapıldı. Hastaların hepsi alarm veriyordu. Vananın kapalı olduğu aklıma geldi. Bir süre sonra Fatih'in paneldeki kapattığı vanayı açtım. Bu sırada görevli doktor, Fatih'e bağırmaya başladı. Süpervizör hemşire ise olayla ilgili durumu tutanak altına aldı.
'CEZASINI ÇEKSİN'
Hastanede oksijen vanasının kapatılması sonucu hayatını kaybeden Yusuf S.'nin eşi Çiğdem S., eşi öldükten aylar sonra durumdan haberdar olduğunu söyledi. Eşinin, nefes alamadığı için yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Çiğdem S., "Kalp rahatsızlığı vardı. Yoğun bakıma girmeden iki gün önce rahatsızlandı. Ben tekniker tarafından yapılan müdahale nedeniyle eşimi kaybettiğimi öğrendim. Teknikerin eşimin ölümünde ihmali varsa cezalandırılmasını istiyorum" dedi.