Haberler Yaşam Haberleri Beşikdüzü’nde fotoğraf çekilirken denize düşen gençleri arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:32 Son Güncelleme: 29.11.2023 09:49

Beşikdüzü’nde fotoğraf çekilirken denize düşen gençleri arama çalışmaları sürüyor

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Marina Limanındaki fenerlerin olduğu yerde dev dalgalara karşı fotoğraf çekmeye çalışan iki genç aniden yükselen dalgalara kapılarak denize düştü. Olay yerinde polis dalgıç ve AFAD ekipleri 3. günde sabahın erken saatlerinde başladıkları 2 genci arama çalışmalarını sürüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Beşikdüzü’nde fotoğraf çekilirken denize düşen gençleri arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Marina Limanındaki fenerlerin olduğu yerde dev dalgalara karşı fotoğraf çekmeye çalışan iki genç aniden yükselen dalgalara kapılarak denize düştü. Olay yerinde polis dalgıç ve AFAD ekipleri 3. günde sabahın erken saatlerinde başladıkları 2 genci arama çalışmalarını sürüyor.

Beşikdüzü İMKB Fen Lisesinde yatılı öğrenim gören Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık (16) önceki gün Marina limanına gelerek fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapılarak denize düştü. Olaydan hemen sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı Trabzon Dalış ekipleri 2 genci arama çalışmalarına başladı. Denizde Polis dalgıç ve Sahil Güvenlik ekipleri 3. günde de liman ve çevresinde geniş çaplı arama çalışmaları sürdürüyor.

Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ın (16) Marina limanındaki fenerin yanında bulunan duvar kısmına çıkarak fotoğraf çektiği alanda adeta sessizlik hakim. Ekipler o alanda arama çalışmalarını sürdürüken, kaybolan 2 gencin ailesinin acı bekleyişi sürüyor.

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Beşikdüzü’nde fotoğraf çekilirken denize düşen gençleri arama çalışmaları sürüyor
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