Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Alaves maçı hangi kanalda? Beşiktaş Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 13:34

Beşiktaş Alaves maçı hangi kanalda? Beşiktaş Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçında Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferlerin takıma uyum sağlamalarını hedefleyen Kara Kartal, sahadan galip ayrılarak yeni sezona moral depolamış olarak girmek istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen siyah beyazlı taraftarlar ise Beşiktaş Alaves maçının saati ve canlı yayın kanalı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş Alaves maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Alaves maçı hangi kanalda? Beşiktaş Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki siyah beyazlı ekip, İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında Wolverhampton'a 3-0 kaybeden Kara Kartal, İspanyol rakibini devirip yeni sezon için moral depolamayı hedefliyor. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Beşiktaş Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan Beşiktaş Alaves maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

BEŞİKTAŞ ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Alaves hazırlık maçı, 26 Temmuz 2022 Salı günü yani bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Estadio Camilo Cano La Nucia'da oynanacak Beşiktaş Deportivo Alaves hazırlık maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ALAVES MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909

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Beşiktaş Alaves maçı hangi kanalda? Beşiktaş Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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