Beşiktaş Alaves maçı hangi kanalda? Beşiktaş Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki siyah beyazlı ekip, İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında Wolverhampton'a 3-0 kaybeden Kara Kartal, İspanyol rakibini devirip yeni sezon için moral depolamayı hedefliyor. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Beşiktaş Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan Beşiktaş Alaves maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.