Beşiktaş-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de İstanbul Heyecanı!

EuroLeague'de sezona tempolu bir başlangıç yapan Beşiktaş, fikstürün dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve başlama saati de maç öncesinde belli oldu.
Beşiktaş ile Barcelona, EuroLeague'in 3. haftasında 2 Ekim 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
EuroLeague'e Valencia karşılaşmasıyla başlayan Beşiktaş, sezonun ilk maçında sahadan 96-94 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar ikinci haftada ise Maccabi Tel Aviv deplasmanında etkili bir oyun ortaya koyarak rakibini 109-93 mağlup etti.
Bu sonuçla ilk EuroLeague galibiyetini alan Beşiktaş, Barcelona karşısına da moralli çıkacak.
Barcelona karşılaşmasının ardından Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia deplasmanına çıkacak. Buesa Arena'da oynanacak mücadele 9 Ekim Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.
Siyah-beyazlıların ilerleyen haftalardaki takviminde Hapoel Tel Aviv ve Bayern Münih karşılaşmaları da bulunuyor.