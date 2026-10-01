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Giriş Tarihi: 1.10.2026 09:12

Beşiktaş-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de İstanbul Heyecanı!

Maccabi deplasmanında aldığı galibiyetin ardından Beşiktaş, EuroLeague’de bu kez taraftarı önünde Barcelona’yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar üçüncü hafta mücadelesinde güçlü rakibi karşısında parkeye çıkacak. Peki, Beşiktaş-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Beşiktaş-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de İstanbul Heyecanı!
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EuroLeague'de sezona tempolu bir başlangıç yapan Beşiktaş, fikstürün dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve başlama saati de maç öncesinde belli oldu.

BEŞİKTAŞ-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Barcelona, EuroLeague'in 3. haftasında 2 Ekim 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Barcelona karşılaşmasının S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Basketbolseverler mücadeleyi yayın saatinden itibaren ilgili platformlar üzerinden takip edebilecek.

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BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE'DE SON MAÇINDA KAZANDI

EuroLeague'e Valencia karşılaşmasıyla başlayan Beşiktaş, sezonun ilk maçında sahadan 96-94 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar ikinci haftada ise Maccabi Tel Aviv deplasmanında etkili bir oyun ortaya koyarak rakibini 109-93 mağlup etti.

Bu sonuçla ilk EuroLeague galibiyetini alan Beşiktaş, Barcelona karşısına da moralli çıkacak.

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BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona karşılaşmasının ardından Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia deplasmanına çıkacak. Buesa Arena'da oynanacak mücadele 9 Ekim Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlıların ilerleyen haftalardaki takviminde Hapoel Tel Aviv ve Bayern Münih karşılaşmaları da bulunuyor.

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Beşiktaş-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de İstanbul Heyecanı!
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