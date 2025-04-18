Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında bulunduğu ve gözaltına alınan 12 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. İhalelere fesat karıştırdıkları öne sürülen ve adreslerinde detaylı arama yapılan şüpheliler adliyeye getirildi.

BAŞKAN YARDIMCISI VE 5 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Adliyesi'ne getirilen 12 şüphelinin Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna verdikleri ifade işlemleri tamamlandı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

SEVK YAZISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Savcılığı şüpheliler hakkında hazırladığı sevk yazısında daha önceden Beşiktaş Belediyesi ihale soruşturması detayları yer aldı. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın 2020 yıldan itibaren 30 ihale aldığı, şüpheli Ali Rıza Yılmaz'ın tüm ihale olurlarını verdiği ve Aktaş ile irtibatının bulunduğu aktarıldı. Destek hizmet müdürü Gülal Erdovan'ın ihalelerin tamamına yakınını sözleşme imzalama işlemi dahil olmak üzere ihale komisyonlarını belirleye, usulsüzlük karıştıran pazarlık usulü ihalelerinde firmayı belirleyen kişi olduğu sevk yazısında belirtildi.

İHALEDEKİ KİŞİLER RASTGELE SEÇİLMİYOR

Sevk yazısında, Ali Rıza Yılmaz'ın Beşiktaş Belediyesi'nden önce Sarıyer Belediyesi'nde meclis üyesi olduğu, Rıza Akpolat'a ait "Emza" isimli şirketinin eski ortağının babası ile tanışık oldukları ve söz konusu aile ile akrabalık bağlarının dikkate alınmasıyla ihale birimdeki kişilerin rastgele seçilmesine dikkat çekildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA BAĞ

Şüpheliler Gülşah Ocak ve Zafer Ozan'ın şişirilmiş maliyetleri belirledikleri, Aktaş'ın şirketinin aldığı birçok ihale komisyonunda yer aldıkları ifade edildi. Gülşah Ocak'ın soruşturmada tutuklu Mustafa Mutlu ile irtibatlı olduğu ve Şarköy Belediyesi'nden aynı tarihte Beşiktaş Belediyesine geçtikleri sevk yazısında yer aldı. Öte yandan Zafer Ozan'ın da Gülal Erdovan ile Sarıyer Belediyesi'nde de fesat suçlamasıyla soruşturuldukları ve yakın tarihlerde Beşiktaş Belediyesi'ne geçiş yaptıkları aktarıldı.

KAÇMA ŞÜPHESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Şüpheli Gökhan Turan'ın 15 ihale komisyon başkanı olmasının olağan olmadığı ve raporda alınan 4 ihalede de komisyon başkanı olduğu belirtildi. Şüpheli Emirhan Akçadağ'ın 2 fesat karıştırılan ihalede görev yaptığı bildirildi. Son olarak sevk yazısında, Ali Rıza Yılmaz ve 5 şüphelinin maddi imkanları, henüz ihale yönünden raporların alınmamış olması ve kaçıp saklanacaklarına dair şüphe bulunduğunda tutuklanmaları talep edildi.

BAŞKAN YARDIMCISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Ali Rıza Yılmaz'ın savcılık ifadesinde aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu belirterek" Rıza Akpolat'ı, ortağı Emrah Gülkanat'ın babası Ali Rıza Gülkanat'ı hem hemşerim olması, hem de abimle yakın arkadaş olmalarından, hem de partili olmasından dolayı tanırım. Kendisine 'dayı' diye hitap ederim. Anne tarafımdan akraba olduğunu düşündüğüm için bu şekilde hitap ediyorum. Belediye Başkan Yardımcısı olmamda bir etkisi yoktur" dedi.



"TANIŞIKLIĞIMIZ ONA BİR AYRICALIK SAĞLAMAMIŞTIR"



İfadesinin devamında, Aziz İhsan Aktaş'ın yüklenici firmalardan olması dolayısıyla tanıdığını, belediyede de ziyaretine geldiğini belirterek "Tanışıklığımız ona bir ayrıcalık sağlamamıştır. Benim ihale süreçlerindeki görevim ihale yapılmasına olur vermektedir. Sonrasında çeşitli birimler ihale süreçlerini yönetir, sözleşme imzalanır. MASAK raporlarında mal varlığımla ilgili tespit edilen hususla bankacılık faaliyetleriyle elde etmiş olduğum bir gelirdir. Benim tüm kazancım asıl işim olan restorancılıktır. İhale süreçlerinde görev almış arkadaşlarımın hiçbir usulsüzlüğü yapmayacağını düşünüyorum" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.