Beşiktaş Belediyesi’nde işçi kıyımı protesto edildi! Onlarca işçi kısa mesajla işten çıkarıldı

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nde maaşlarını ve mesai ücretlerini aylardır düzenli bir biçimde alamayan, bir kısmı hak arama mücadeleleri sebebiyle bir kısmıysa "ihtiyaç fazlası" gibi gerekçelerle işten çıkarılan işçiler, Cuma günleri Belediye binası önünde eylem yaptılar.

"GECE YARISI KISA MESAJLARLA KEYFİ İŞTEN ÇIKARILMALARA SON VERİLSİN"

Keyfi işten çıkarmalara son verilsin, işimize geri dönmek istiyoruz" yazılı pankartını taşıyan işçiler, belediye başkanının işçi ve emek düşmanı politikalarını teşhir etti, "İşçiye düşman, Rasim Şişman" sloganını attı.

"KRİZİN BEDELİNİ NEDEN SADECE İŞÇİLER ÖDÜYOR"

Beşiktaş belediyesinde sürekli kısa mesajlarla işçilerin çıkarıldığını ve her geçen gün arttığını belirten gurup sözcüsü tarafından Beşiktaş Belediyesi binası önünde düzenlenen protesto gösterisinde okundu. Basın açıklamasında : "Beşiktaş Belediyesi, ekonomik krizi bahane ederek onlarca emekçiyi hiçbir gerekçe göstermeden, sadece bir SMS mesajıyla işten çıkarmıştır. Bu hukuksuzluk karşısında sessiz kalmayacağız! İşçilerin SGK çıkışları, 15, 24, 25, 27, 46, 48 ve 49 gibi ağır ithamlar içeren maddelerle yapılmıştır. Bu maddeler; ahlaksızlık, performans düşüklüğü gibi gerçek dışı iddialarla işçilere iftira atmakta, sicillerini karalamakta, kıdem ve ihbar tazminatlarını engellemekte, işsizlik maaşlarını kesmekte ve gelecekteki iş başvurularını riske atmaktadır.

DİSK GENEL İŞ SENDİKASI SESSİZ KALMAKTA

Tüm bu ağır saldırılar yaşanırken, işçilerin üyesi oldukları DİSK Genel-İş Sendikası ne yazık ki sessiz kalmaktadır. Üyeleri bir bir işten atılırken sendikanın suskunluğu, bizim için kabul edilemezdir. Bu sendika işçinin değil, artık idarenin sendikası mı olmuştur? Buradan soruyoruz: Yönetim kadrolarının artan imtiyazları karşısında, krizin bedelini neden sadece emekçiler ödüyor?

Çalışma Bakanı'nın verdiği işten çıkarma rakamlarını düşük göstermek için farklı SGK kodları kullanmak ahlaki midir?Yönetim kadrolarının beceriksizliğinin bedelini emekçilere ödetmek ne kadar adildir?Bizler Beşiktaş Belediyesi emekçileri olarak bu adaletsizliği kabul etmiyoruz. Bir SMS ile alın terimiz, onurumuz ve geleceğimiz yok sayılamaz.

KISA MESAJLA İŞTEN ÇIKARMALARA KARŞI TEPKİ EYLEMİ YAPILACAK

Gece yarısı kısa mesajlarla işten çıkarılan işçiler haklarını aramak için Cuma günü 15;30 da Kod 15(toplu halde işten çıkartma) ve benzeri mesnetsiz kodlardan kaynaklı işten çıkartmalara karşı . Gece yarısı kısa mesaj ile işten çıkarılmalara ve sokakta emeği ve alınteri olan insanlara karşı yapılan haksızlıklara dur demek için Beşiktaş belediyesi önünde basın açıklaması yapılacağını söylediler.