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Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:26

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maçı!

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki mücadelesini Crystal Palace karşılaşmasıyla sürdürecek. Hoffenheim galibiyetinin ardından gözler siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki üçüncü hafta maçına çevrildi. Taraftarlar, Beşiktaş - Crystal Palace mücadelesinin oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın kanalına ilişkin bilgileri araştırıyor. Maçın fikstürü ve yayın detayları futbol gündemindeki yerini koruyor.

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Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maçı!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında İngiltere ekibi Crystal Palace ile İstanbul'da karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanması planlanan mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve başlama saati merak ediliyor. Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki fikstürünü takip eden taraftarlar, Beşiktaş'ın karşılaşma takvimi ve canlı yayın ayrıntılarını araştırıyor.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü Crystal Palace ile karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, İngiliz temsilcisi karşısında sahasında puan mücadelesi verecek.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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2026/27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.

Siyah-beyazlı takımın maç takvimi şu şekilde:

22 Ekim 2026 22.00 | Crystal Palace (İç saha)

5 Kasım 2026 23.00 | Celtic (Deplasman)

26 Kasım 2026 20.45 | Hapoel Beer-Sheva (İç saha)

10 Aralık 2026 23.00 | Bayer Leverkusen (Deplasman)

21 Ocak 2027 20.45 | Union Saint-Gilloise (İç saha)

28 Ocak 2027 23.00 | Omonia (Deplasman)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maçı!
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