Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maçı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında İngiltere ekibi Crystal Palace ile İstanbul'da karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanması planlanan mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve başlama saati merak ediliyor. Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki fikstürünü takip eden taraftarlar, Beşiktaş'ın karşılaşma takvimi ve canlı yayın ayrıntılarını araştırıyor.