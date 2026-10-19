Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maçı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü Crystal Palace ile karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, İngiliz temsilcisi karşısında sahasında puan mücadelesi verecek.
2026/27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.
Siyah-beyazlı takımın maç takvimi şu şekilde:
22 Ekim 2026 22.00 | Crystal Palace (İç saha)
5 Kasım 2026 23.00 | Celtic (Deplasman)
26 Kasım 2026 20.45 | Hapoel Beer-Sheva (İç saha)
10 Aralık 2026 23.00 | Bayer Leverkusen (Deplasman)
21 Ocak 2027 20.45 | Union Saint-Gilloise (İç saha)
28 Ocak 2027 23.00 | Omonia (Deplasman)