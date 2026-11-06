Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 13. Hafta

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılar ile sarı-kırmızılı ekibi Dolmabahçe'de karşı karşıya getirecek 13. hafta mücadelesi, futbol tutkunlarına yüksek tempolu ve taktik derinliği bol bir 90 dakika vaat ediyor.