Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 13. Hafta

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılar ile sarı-kırmızılı ekibi Dolmabahçe'de karşı karşıya getirecek 13. hafta mücadelesi, futbol tutkunlarına yüksek tempolu ve taktik derinliği bol bir 90 dakika vaat ediyor.
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 13. hafta fikstürü kapsamında Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde ağırlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilen programa göre dev derbi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak.
Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi, Türkiye'deki resmi yayıncı kuruluş üzerinden futbolseverlerle buluşacak.
Yayın Kanalı: beIN Sports 1