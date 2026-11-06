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Giriş Tarihi: 06.11.2026 16:50

Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 13. Hafta

Süper Lig derbi heyecanı dolu dizgin! Trendyol Süper Lig’in 13. haftasındaki dev buluşmada Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin kilitlendiği dev mücadelenin maç günü, saati ve canlı yayın kanalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) fikstür takvimiyle netleşti.

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Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 13. Hafta
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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılar ile sarı-kırmızılı ekibi Dolmabahçe'de karşı karşıya getirecek 13. hafta mücadelesi, futbol tutkunlarına yüksek tempolu ve taktik derinliği bol bir 90 dakika vaat ediyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 13. hafta fikstürü kapsamında Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde ağırlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilen programa göre dev derbi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak.

İstanbul Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı büyük karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21:00'de çalacak. Hafta kapanış mücadelesinde her iki ekip de sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

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BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi, Türkiye'deki resmi yayıncı kuruluş üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Yayın Kanalı: beIN Sports 1

Galatasaray Süper Lig tablosunda 25 puanla liderlik koltuğunda otururken Beşiktaş ise 19 puanla 4. sırada liderlik yarışının ortaklarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 13. Hafta
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